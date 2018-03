FSG NÖ: Einstimmige Beschlüsse im Vorfeld der AKNÖ Vollversammlung

Geschlossenheit für die Interessen der ArbeitnehmerInnen in Niederösterreich

Wien (OTS/FSG) - Im Vorfeld der am 14.11.2013 stattfindenden Vollversammlung der AKNÖ in der Magnethalle der Böhlerwerke fällte die FSG NÖ einmal mehr einstimmige Beschlüsse.

Einstimmig wurden Markus Wieser als neuer AKNÖ Präsident und Horst Pammer als neuer Vizepräsident der AKNÖ nominiert. In einer kurzen Rede skizzierte Markus Wieser vor den sozialdemokratischen Kammerräten seine Vision einer starken und geschlossenen ArbeitnehmerInnenvertretung. "Ich bin bekannt dafür, dass ich immer das Gemeinsame über das Trennende stelle, das erwarten sich auch die ArbeitnehmerInnen und deshalb hat die AKNÖ auch Sympathiewerte, die stets über 90% liegen.", führt Markus Wieser aus.

Diesen erfolgreichen Weg wird die FSG NÖ auch nicht verlassen oder durch Zurufe von außen infrage stellen.

Im Zuge der Fraktionskonferenz wurden Anträge zu einer besseren Kinderbetreuung, gleiche Chancen für Frauen, eine gerechte Lohnentwicklung und eine Sicherung des bewährten Pensionssystems beschlossen.

Abschließend wurde Markus Wieser noch einstimmig als Fraktionsvorsitzender der FSG NÖ in der AKNÖ gewählt.

