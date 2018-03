FP-Seidl zu Praterstern: Als erste Kampfmaßnahme erzwingen wir Sondersitzung

Die Freiheitlichen lassen nicht locker: Ein entsprechender Antrag wurde heute eingebracht

Wien (OTS/fpd) - "Wir haben SPÖ-Bezirksvorsteher Hora genug letzte Chancen gegeben, die katastrophale Lage am Praterstern zu entschärfen. Er hat mit keinem Ohrwaschel gewackelt. Die Sicherheit der Bürger ist ihm offenbar völlig egal", ärgert sich der Leopoldstädter FPÖ-Bezirksparteiobmann Labg. Wolfgang Seidl, "ihm stehen die ausländischen Trunkenbolde und Randalierer offenbar näher als die eigenen Leute." Den angedrohten, verstärkten politischen Druck startet die FPÖ nun einmal mit einer Sondersitzung zum Thema Praterstern. Seidl: "Den entsprechenden Antrag haben wir heute eingebracht. Und wir sind in der Bezirksvertretung so stark, dass sie nun stattfinden muss." Schaltet Hora auch dort weiter auf stur, stehen weitere Kampfmaßnahmen bevor. "Das kann von Unterschriftenlisten bis hin zu Demonstrationen reichen", so Seidl, "es ist jedenfalls traurig, dass wir Selbstverständlichkeiten wie etwa die Sicherheit der Bürger erstreiten müssen." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798