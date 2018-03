FPÖ-Obermayr: Klarstellung zum Artikel über patriotische Parteien in der Kleinen Zeitung

Wien (OTS) - Einige Aussagen im heutigen Artikel "Die Rechten rüsten gegen Europa" in der Kleinen Zeitung entsprechen nicht der Realität und sind offenbar das Produkt von Missverständnissen oder oberflächlicher Recherchearbeit.

"Ich darf mir daher folgende Klarstellungen erlauben:

Erstens: Das Motiv der freiheitlichen Partei und der Parteien, mit denen wir auf europäischer Ebene zusammenarbeiten, ist nicht der 'Hass' auf die EU und schon gar nicht auf Europa. Im Gegenteil: Wir fühlen uns der Kultur und Tradition in Europa verpflichtet. EU-Kritik- und Skeptizismus ist nicht mit Hass auf Europa gelichzusetzen!

Zweitens: Eine kritische Haltung zu unkontrollierter Zuwanderung und Asylmissbrauch ist nicht dasselbe wie Ausländerfeindlichkeit, die wir selbstverständlich ablehnen.

Drittens: Warum sollte die Europäische Allianz für Freiheit (EAF), der ich als Präsident vorstehe, 'dem Duo Marine Le Pen / Gert Wilders die Stirn bieten wollen' ?? Eine nicht sehr schlüssige Aussage, wo doch Frau Le Pen selbst als Vizepräsidentin der EAF fungiert (was man der Homepage der EAF ohne viel Rechercheaufwand entnehmen kann) und Gespräche mit Herrn Wilders führt, unter anderem, um eine Annäherung zwischen seiner Partei und der Allianz herbeizuführen! Die sogenannten 'egomanischen Führer der nationalen Rechtsparteien' legen offenbar mehr diplomatisches Geschick an den Tag, als so mancher Journalist wahrhaben will.

Viertens: Nicht nur für Frau le Pen, sondern für die gesamte EAF ist klar, - und das haben wir bereits mehrmals deutlich gemacht -, dass wir eine Zusammenarbeit mit rassistischen oder antisemitischen Gruppierungen, ob in Ungarn oder sonst wo in Europa, kategorisch ausschließen.", so der freiheitliche Europaabgeordnete Mag. Franz Obermayr. Der gegenständliche Artikel ist abrufbar unter

http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/eu/3465439/rechten-ru

esten-gegen-europa.story

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at