LR Köfer präsentiert wichtige Straßenbauprojekte für Kärnten

Projekt "Plöckenpass-Tunnel" in Vorbereitung. Meilenstein bei Verhandlungen rund um S 37 erzielt. Nonstop-Sanierungsarbeiten bei B 83 zwischen Wernberg und Velden angeordnet

Klagenfurt (OTS/TSFK TF) - Kärntens Straßenbaureferent Landesrat Gerhard Köfer (Team Stronach) informierte am Mittwochvormittag bei einer Pressekonferenz über wichtige Zukunftsprojekte in seinem Referat: Beim Bauvorhaben "Plöckenpass-Tunnel" werden, so Köfer, aktuell zwei verschiedene Varianten diskutiert und eine Studie erstellt: "Ich habe vor wenigen Tagen zu einem Runden Tisch nach Kötschach geladen. Der einhellige Wunsch aller Diskussionsteilnehmer war es, rasch eine Studie zu erstellen um Auswirkungen eines Tunnels auf den Tourismus, die lokale Wirtschaft und die Bevölkerung zu erforschen. Auch das wichtige Thema Transit soll in der Studie, die rund 60.000 Euro kosten wird, Beachtung finden", erklärt Köfer, der mit einer Studienerstellung innerhalb von drei Monaten nach Beauftragung rechnet. Machbar wären für den Straßenbaureferenten ein Scheiteltunnel mit einem Investitionsbedarf von rund 100 Millionen Euro oder ein Basistunnel mit den doppelten Kosten, die Scheiteltunnel-Variante ist die klare bevorzugte Lösung. Köfer: "Es wird jetzt weitere Gespräche mit Vertretern Italiens, der Region Osttirol und der EU geben - alle sollen in das Projekt vom Start weg eingebunden sein, auch Landeshauptmann Peter Kaiser. Mein klares Ziel ist es ein gemeines Bekenntnis für eine Tunnelvariante zu erzielen und zumindest eine EU-Förderquote von 75 Prozent zu erreichen, die Zeichen dafür stehen gut."

Über sehr positive Gespräche konnte LR Köfer auch in Bezug auf die S 37 berichten: "Ich bin mit Spitzenvertretern der ASFINAG übereingekommen, dass in der Bauperiode von 2015 bis 2020 insgesamt 50 Millionen Euro in den Sicherheitsausbau der Straße - für die Strecke zwischen Klagenfurt und St. Veit an der Glan - investiert werden, der Bereich wird auf ca. 17 Meter verbreitert und darüber hinaus werden in der Mitte der Fahrbahn als Sicherheitsmaßnahme Betonleitwände aufgestellt." Köfer zeigt sich auch darüber erfreut, dass ein in Raum stehender Vollausbau der S 37 nun endgültig vom Tisch ist und sich auch die ASFINAG von diesem Monsterprojekt verabschiedet. "Die S 37 wird keine Autobahn!" In einem weiteren Projektschritt werden auch für das Nadelöhr Zwischenwässern Investitionen diskutiert.

"Nonstop-Sanierungsarbeiten auch den Wochenenden" ordnete LR Köfer bei der Bundesstraße zwischen Wernberg und Velden an. "Die Arbeiten werden ca. einen Monat lang andauern, zahlreiche Fachleute arbeiten mit Hochdruck an der raschen Straßensanierung und suchen auch noch weiter nach den konkreten Ursachen für die Zerstörung der Straße", so Köfer, der zum gegenwärtigen Zeitpunkt von Kosten in der Höhe von 300.000 Euro für die Sanierung der wichtigen Verkehrsverbindung ausgeht, die aber in weiterer Folge vom Katastrophenfonds übernommen werden sollen.

"Alle drei schleunigst auf Schiene gebrachten Projekte werden nicht nur für die regionale Bevölkerung positive Auswirkungen haben, sondern können auch für wichtige wirtschaftspolitische Impulse für die leidgeprüfte Kärntner Bauwirtschaft sorgen", schließt Köfer.

