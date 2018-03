Landau ein Garant für mutiges Engagement

Der Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs gratuliert DDr. Michael Landau zu seiner Ernennung zum neuen Präsident der Caritas Österreich

Wien (OTS) - Mit Michael Landau setzt die Caritas den Weg, den schon Franz Küberl begonnen hat, konsequent fort: Das Aufzeigen von gesellschaftlichen Defiziten verbunden mit politischen Forderungen zur Verbesserung der Lage. Schon als Präsident der Caritas Wien galt Michael Landau als ein Unbequemer, der Defizite in der Gesellschaft klar aufzeigt und auch Verantwortliche beim Namen nennt. "Gerade in Zeiten, in denen die soziale Gerechtigkeit zu wünschen übrig lässt, braucht unser Land ein soziales Gewissen. Mit Michael Landau haben wir eines", erklärt Franz Schnabl, Präsident des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs.

Auch unpopuläre Themen wie der Schutz von AsylwerberInnen hat Michael Landau als Präsident der Caritas Wien immer wieder aufgegriffen. "Der Schutz von Menschen in Not hatte bei Michael Landau schon immer Vorrang und auch Kritik aus den eigenen Reihen konnten ihn von seinem Weg nicht abhalten. Ich gratuliere Michael Landau zu seiner neuen Funktion und Österreich zu so einem engagierten Verfechter der Menschlichkeit", betont Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs.

