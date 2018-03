Kinder und Jugendliche Vorbilder in Sachen klimaschonende Mobilität

Lebensministerium zeichnet Schulen und Kindergärten für ihr Engagement im Umweltschutz aus

Wien (OTS) - Das Lebensministerium holte heute 52 Kindergärten und Schulen aus ganz Österreich vor den Vorhang, um sie für ihr Engagement in Sachen klimaschonender Mobilität auszuzeichnen. Die prämierten Projekte reichten von Workshops und Ausstellungen über Mobilitätstage und -feste bis hin zu Umfeldanalysen, die Sammlung von Kindermeilen, die Einführung von Pedibussen sowie Elternhaltestellen, Fahrrad-Reparaturworkshop, Sicherheitstrainings und Elterininformationsabende. "Mit dem Klimaschutz in der Mobilität kann man nicht früh genug anfangen. Kinder und Jugendliche sind Vorbilder, wenn es darum geht, sich umweltschonend fortzubewegen. Mit dem klima:aktiv mobil Förderungs- und Beratungsprogramm unterstützt das Lebensministerium in Zusammenarbeit mit dem Klimabündnis Österreich Kinder, Eltern und Schulen bei der Entwicklung und Durchführung von klimaschonenden Mobilitätsprojekten in Bildungseinrichtungen", betont Umweltminister Niki Berlakovich anlässlich der Auszeichnungsveranstaltung.

Bewusstseinsbildung fängt schon in den Kinderschuhen an

Der Verkehr ist das Klimaschutzproblem Nummer eins in Österreich. Der PKW-Verkehr spielt hier eine besonders große Rolle. Die Hälfte aller Fahrten mit dem Auto liegt unter 5 km und ein Viertel sogar unter 2 km. Viele Kindergartenkinder und SchülerInnen werden mit dem PKW in den Kindergarten, in die Schule oder zum Spielplatz gebracht, obwohl sie diesen Weg einfach und sicher auch zu Fuß, mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen könnten. Ein zusätzlicher Aspekt ist die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. "Bewegung ist der Grundstein für die Entwicklung unseres Nachwuchses. Mit dem klima:aktiv mobil Programm haben wir für PädagogInnen, Eltern und Kindergartenträger eine vielfältige Palette an Angeboten, Unterrichts- und Informationsmaterialien zusammengestellt, die sie dabei unterstützen, mit den Kindern alternative Mobilitätslösungen zu erarbeiten, ihr Bewusstsein für Umwelt- und Klimaschutz zu schärfen und Freude an der Bewegung zu wecken", erklärt Berlakovich. Seit 2007 haben sich bereits über 250 Bildungseinrichtungen in ganz Österreich am Programm beteiligt.

Gemeinsam konnten so fast 600.000 PKW-Kilometer und mehr als 500 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.

Mit gutem Beispiel voran

Bei der Auszeichnungsveranstaltung zeigten die Kinder und SchülerInnen im Rahmen einer Ausstellung, was sie in den letzten Jahren schon erreicht haben. So hat beispielsweise die Wiener HBLFA für Gartenbau Schönbrunn einen Mobilitätstag veranstaltet sowie eine Vergleichsfahrt mit Auto - Öffis - Fahrrad durchgeführt und dazu auch ein eigenes Video gedreht. Die Volkschule Munderfing in Oberösterreich setzte vor allem auf das Fahrrad. Hier wurden ein eigenes Mobilitätsteam installiert und zahlreiche Fahrrad-Aktionen gestartet. Im Montessorikindergarten "Bunte Knöpfe" in Kärnten kam der "Umweltkasperl" regelmäßig zu Besuch und die Kinder beschäftigten sich intensiv mit alternativen Energielieferanten wie Wind und Sonne. Alle ausgezeichneten Bildungseinrichtungen und Projekte finden Sie unter www.schule.klimaaktiv.at.

klima:aktiv mobil forciert alternative Verkehrslösungen

Die Klimaschutzinitiative klima:aktiv mobil des Lebensministeriums umfasst Beratungs-, Förderungs-, Bewusstseinsbildungs- und Ausbildungsprogramme. Ziel ist die Motivation und Unterstützung von Betrieben, Städten und Gemeinden, der Freizeit- und Tourismusbranche, von Schulen und Jugendeinrichtungen bei der Entwicklung und Umsetzung von klimaschonenden Mobilitätsprojekten. Mit dem klima:aktiv mobil Förderprogramm sparen seit Beginn der Initiative über 4.500 klima:aktiv mobil Projektpartner gemeinsam 530.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Zusätzlich konnten 4.600 green jobs geschaffen bzw. gesichert und so der Arbeitsmarkt in Österreich gestärkt werden.

www.schule.klimaaktiv.at

www.umweltfoerderung.at/verkehr

www.lebensministerium.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Irmgard Poschacher

Pressesprecherin Lebensministerium

Tel.: +43 1 71100-6307

irmgard.poschacher @ lebensministerium.at