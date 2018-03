FP-Gudenus: Ahnungslosigkeit von Bürgermeister Häupl in Sachen Finanzen ist schockierend

Aussage, es gebe kein Budget-Loch, sondern nur eine Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben, ist reine Verhöhnung der Bürger

Wien (OTS/fpd) - "Dieses extreme Unwissen über oder Gleichgültigkeit gegenüber fremdem Geld ist vermutlich auch die Begründung für die Katastrophen-Budgets, die er und seine Finanzstadträtin Brauner regelmäßig fabrizieren", vermutet Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundeparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Die Wortmeldung des Bürgermeisters, es gebe das von sämtlichen Wirtschaftsexperten zweifelsfrei enttarnte, gewaltige Budget-Loch gar nicht, sondern nur eine Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben, sei an Peinlichkeit kaum zu übertreffen. Was Häupl damit bezweckt, steht für Gudenus fest: "Wie in Wien glaubt er auch auf Bundesebene die Situation schönreden zu können, um jegliche Sparbemühung gleich im Keim zu ersticken. Dieser Mann will weiterhin das Geld mit beiden Händen zum Fenster hinauswerfen. Dass er damit folgende Generationen schwerst belastet, ist ihm offenbar völlig egal. Sein Motto ist:

hinter mir die Sintflut! Das ist unverantwortlich. So einen Bürgermeister haben sich die Wienerinnen und Wiener nicht verdient und können ihn sich auch schlicht nicht mehr leisten! Wenn er seine Budget-Kenntnisse aber doch noch verbessern will, dann bieten wir Häupl gerne an, dass unsere Experten ihm entsprechende Nachhilfe geben." (Schluss)

