Worldhotels wächst mit Hotel Berlin, Berlin

Frankfurt (ots) - Das 701-Zimmer Hotel schließt sich als erstes Hotel der schwedischen Pandox-Gruppe dem Worldhotels-Portfolio an

Worldhotels, eine der führenden Gruppen für unabhängige Hotels weltweit, erweitert sein Berlin-Portfolio um das moderne Hotel Berlin, Berlin.

In City West gelegen, ist das Hotel nur einige Gehminuten vom beliebten Kurfürstendamm, dem Potsdamer-Platz und dem Zoologischen Garten entfernt und bietet 701 Zimmer und Suiten - die meisten tragen die Handschrift des renommierten Designers Peter Kempf von Svensk Inredning. Jedes der Zimmer kombiniert traditionelle Architektur mit innovativen Designelementen und ist ausgestattet mit modernem HDTV Unterhaltungssystem und kostenlosem Internetzugang.

Im Restaurant Julius können Gäste internationale Küche genießen und den Tag anschließend in der Bar Berlin, Berlin ausklingen lassen. Im Sommer ist der hoteleigene Sommergarten eine grüne Oase der Ruhe und Gelassenheit.

Mit seinen 48 Meeting- und Konferenzräumen und Platz für bis zu 500 Teilnehmer, eignet sich Hotel Berlin, Berlin für Veranstaltungen jeder Art und wurde vom Verband Deutsches Reisemanagement als Certified Conference Hotel und Certified Business Hotel klassifiziert.

"Wir waren auf der Suche nach einem starken Partner, der Erfahrung in der Zusammenarbeit mit großen Hotels hat", erklärt Jan-Patrick Krüger, General Manager des Hotel Berlin, Berlin. "Wir haben diesen Partner in Worldhotels gefunden und freuen uns, von der starken Verkaufs- und Vertriebskraft der Gruppe profitieren zu können. Die Partnerschaft wird unsere Position auf dem hart umkämpften Berliner Markt stärken."

"Wir freuen uns sehr, eines der größten und beliebtesten Hotels in Berlin in unserem Portfolio begrüßen zu dürfen", fügt Sven Doliwa, Vice President Sales & Business Development Europe, Middle East & Africa bei Worldhotels, hinzu. "Mit seiner modernen Designeinrichtung und den exzellenten Meeting- und Konferenzeinrichtungen vervollständigt das Hotel unser bestehendes Portfolio in der Hauptstadt."

Hotel Berlin, Berlin feiert dieses Jahr sein 55-jähriges Bestehen und hat erst kürzlich die Berufung von Jan-Patrick Krüger zum neuen General Manager bekannt gegeben. Pünktlich zu seiner Aufnahme in das Worldhotels-Portfolio, hat das Hotel auch seine Corporate Identity überarbeitet. Das neue Unternehmensdesign unterstreicht den innovativen Charakter des Hotels.

