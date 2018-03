Kapsch und NIS nehmen gemeinsam an der Ausschreibung für ein landesweites Mautsystem für schwere LKW in Russland teil

Wien/Moskau (OTS) - Kapsch TrafficCom, Kapsch TrafficCom Russland und das russische Unternehmen NIS haben gemeinsam erfolgreich die Präqualifikation bestanden und sind nun für die nächsten Phasen der Ausschreibung für ein landesweites Mautsystem für schwere LKW in Russland zugelassen. Das System richtet sich an Fahrzeuge mit einem maximal zulässigen Gesamtgewicht von mehr als zwölf Tonnen und basiert auf der Verwendung des Satellitennavigationssystems GLONASS/GPS.

NIS und Kapsch zählen zu den vier Kandidaten, die sich für die Teilnahme an der Ausschreibung der Straßenverwaltung Rosavtodor beworben haben. Die Ergebnisse einer vorläufigen Auswahl wurden am 13. November 2013 bekannt gegeben und sind unter www.rosavtodor.ru abrufbar. Die beiden Unternehmen haben ihre Kräfte gebündelt und eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, um gemeinsam bessere und raschere Ergebnisse zu erzielen.

Die Laufzeit des Projekts beträgt 13 Jahre. Mit dem Gewinner der Ausschreibung wird eine Konzessions-Vereinbarung abgeschlossen. Dieser verpflichtet sich damit, ein landesweites Mautsystem für Fahrzeuge mit einem maximal zulässigen Gesamtgewicht von mehr als zwölf Tonnen zu errichten und zu betreiben.

Im Konsortium haben sich NIS, das führende russische Unternehmen für Telematiklösungen, und Kapsch, einer der weltweit führenden Anbieter von Intelligent Transportation Systems (ITS), zusammengeschlossen.

Dieses Konsortium ist der einzige Kandidat in Russland, der bereits einen voll funktionsfähigen Prototyp des geplanten Lkw-Mautsystems entwickelt hat. Das von den Partnern entwickelte Modell umfasst alle erforderlichen Komponenten. Es wurde an der MADI Universität in Moskau präsentiert und erfolgreich getestet. Die gemeinsame technologische Plattform des Konsortiums ist mit vergleichbaren Europäischen Systemen harmonisiert.

Die offene Aktiengesellschaft "Navigations- und Informationssysteme" (JSC NIS) ist ein föderaler Betreiber von Navigations- und Informationssystemen und ein Systemintegrator von Großprojekten für den Einsatz des Satellitensystems GLONASS in Russland. AFC Sistema (70,01 %) und die Aktiengesellschaft Russian Space Systems (29,99 %) sind Aktionäre der JSC NIS. Aufgabe der JSC NIS ist die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen basierend auf GLONASS für die Masseneinführung auf dem russischen Markt und auf internationalen Märkten sowie die Entwicklung von Navigations- und Informationssystemen für öffentliche und private Auftraggeber. JSC NIS vermarktet die GLONASS-Technologie in ausländischen Märkten, wie etwa in Weißrussland, Kasachstan, in der Ukraine, im Nahen Osten, in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Indien. Pilotprojekte zur Einführung von Überwachungs- und Verkehrssystemen mit der russischen GLONASS/GPS-Technologie wurden in den indischen Bundesstaaten Maharashtra, Andhra Pradesh und Punjab durchgeführt.

Kapsch TrafficCom ist ein Anbieter von Intelligent Transportation Systems (ITS) in den Applikationsbereichen Mauteinhebung, städtische Zugangsregelung und Parkraumbewirtschaftung, Verkehrsüberwachung, Kontrolle von Nutzfahrzeugen, elektronische Fahrzeugregistrierung, Verkehrsmanagement und V2X Kooperative Systeme. Kapsch TrafficCom deckt mit durchgängigen Lösungen die gesamte Wertschöpfungskette ihrer Kunden, von Komponenten und Subsystemen über deren Integration bis zum Betrieb, aus einer Hand ab. Die Lösungen von Kapsch TrafficCom helfen, die Verkehrsinfrastruktur zu finanzieren, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, den Verkehrsfluss zu optimieren und verkehrsbedingte Umweltbelastungen zu reduzieren. Das Kerngeschäft ist, elektronische Mautsysteme für den mehrspurigen Fließverkehr zu entwickeln, zu errichten und zu betreiben. Referenzen in 43 Ländern auf allen Kontinenten machen Kapsch TrafficCom zu einem weltweit anerkannten Anbieter im Bereich der elektronischen Mauteinhebung. Als Teil der Kapsch Group, einem 1892 gegründeten österreichischen Technologiekonzern im Familienbesitz, verfügt Kapsch TrafficCom mit Hauptsitz in Wien, Österreich, über Niederlassungen und Repräsentanzen in 33 Ländern, notiert seit 2007 an der Wiener Börse (KTCG) und erwirtschaftete mit mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Wirtschaftsjahr 2012/13 einen Umsatz von 488,9 Mio. EUR.

