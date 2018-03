Musiol zu Potenzialanalyse: Volksschullehrer im Kindergarten?

Grüne sehen unüberbietbare Geringschätzung der Arbeit von ElementarpädagogInnen

Wien (OTS) - "Die Idee von SPÖ und ÖVP künftig Volksschullehrer zur Frühförderung einsetzen zu wollen ist eine unüberbietbare Geringschätzung der täglichen Arbeit von KindergartenpädagogInnen. Es ist ein weiterer Beweis der veralteten Sichtweise von ÖVP und SPÖ:

Bildung passiert ab der Schule und wird ausschließlich von LehrerInnen vermittelt", sagt Daniela Musiol, Familiensprecherin der Grünen.

KindergartenpädagogInnen sind ausgebildete ExpertInnen für die Bildungsarbeit von 0-6-Jährigen Kindern. ElementarpädagogInnen mangelt es tagtäglich allein an den guten Rahmenbedingungen, um individuelle Förderung mit Kindern auch umsetzen zu können.

"Die Regierung sollte also nicht darüber nachdenken, wie Lehrer in der Frühförderung eingesetzt werden, sondern wie der Alltag in Krippen und Kindergärten so verbessert werden kann, dass KindergartenpädagogInnen Ihren Aufgaben auch nachkommen können", fordert Musiol.

Dringenden Handlungsbedarf sieht Musiol daher auch in der Schaffung eines Bildungsrahmengesetzes für den elementaren Bildungsbereich. "Die Qualität muss für alle Krippen und Kindergärten in ganz Österreich verbindlich festgeschrieben werden", so Musiols Forderung.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at