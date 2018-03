SP-Woller zu Wien Museum: Entscheidung für Standort Karlsplatz ist Ergebnis eines gründlichen und vorbildlichen Auswahlprozesses

Wien (OTS/SPW-K) - "Die Entscheidung für den Verbleib des Wien Museums am Standort Karlsplatz ist das Ergebnis eines gründlichen Auswahlprozesses", so der Wiener SP-Kultursprecher Ernst Woller. "68 Liegenschaften wurden für den Standort gescreent, davon wurden 15 Standorte näher untersucht. Es wurden externe Studien beauftragt, eine Arbeitsgruppe hat bis 2012 die Grundlagen für die Errichtung eines Neubaus erarbeitet. Es gab Gespräche mit ExpertInnen, GrundeigentümerInnen und InvestorInnen, nationale und internationale Stadtmuseumsprojekte wurden analysiert. Diese gewissenhafte Vorgehensweise ist vorbildlich und der Bedeutung dieses Vorzeigeprojekts angemessen." Letztendlich sei die Entscheidung zwischen zwei hochwertigen Optionen - Karlsplatz und neuer Hauptbahnhof - gefallen.

Der Karlsplatz sei ein gelernter Standort und eine starke Marke für das Wien Museum, der meistfrequentierte Ort Wiens und ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Außerdem liege der Karlsplatz im Mittelpunkt wichtiger Kulturinstitutionen im Umkreis, so Woller: "Der Neubeginn am Standort Karlsplatz bedeutet auch eine inhaltliche Neuorientierung und einen wichtigen Impuls für die Stadtentwicklung. Der Kunstplatz Karlsplatz wird dadurch nochmals deutlich aufgewertet. Im Sinne des internationalen Trends zu Urban Renewal wird auch der historisch bedeutende Haerdtl-Bau, in dem sich das Museum jetzt befindet, neu belebt." Im Vergleich zu anderen Standorten seien auch geringere Baukosten zu erwarten, schloss Woller.

