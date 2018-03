ORF III am Donnerstag: Portisch-Interview, "Inside Brüssel" u. a. zur Taifun-Katastrophe, "60 Minuten.Politik" mit den Oppositionsparteien

Außerdem: Maria Happel in "Kultur Heute" und Naturfilmer Erich Pröll unterwegs in Linz

Wien (OTS) - Vielseitig und spannend zeigt sich der ORF-III-Hauptabend an diesem Donnerstag, dem 14. November 2013:

Burgschauspielerin Maria Happel ist um 20.00 Uhr in "Kultur Heute" zu Gast; eine neue "Wilde Reise mit Erich Pröll" um 20.15 Uhr führt den Naturfilmer an kaum bekannte naturbelassene Orte in Linz; die aktuelle Ausgabe von "Inside Brüssel" um 21.05 Uhr befasst sich u. a. mit der philippinischen Taifun-Katastrophe und den europäischen Klimaschutzverhandlungen. Um 21.50 Uhr steht ein brandaktuelles 30-minütiges Interview mit Hugo Portisch auf dem Programm, das ORF-Innenpolitikchef Hans Bürger anlässlich der Neuauflage von "Österreich II" - auch zur gegenwärtigen politischen Lage und zur Zukunft des Journalismus - geführt hat. Mit "60 Minuten.Politik" geht es um 22.25 Uhr weiter, wenn die Oppositionsparteien über den besten Navigationskurs durch die österreichische Politik diskutieren.

"Kultur Heute" mit "Mutter Courage" Maria Happel (20.00 Uhr)

Am Donnerstag, dem 14. November, ist Maria Happel in "Kultur Heute" zu Gast. Als "Mutter Courage" feiert die Burgschauspielerin im gleichnamigem Brecht-Stück aktuell Erfolge und spricht mit Moderatorin Ani Gülgün-Mayr über die Premiere sowie ihr neues Buch und erzählt, warum sie Claus Peymann mit Wiener Schnitzeln nachreist.

"Wilde Reise mit Erich Pröll - Tierisches in Linz" (20.15 Uhr)

In der neuen Folge der ORF-III-Naturdokureihe "Wilde Reise mit Erich Pröll" nimmt der oberösterreichische Filmemacher das Publikum mit auf eine spannende Safari in seine Heimatstadt Linz. Pröll macht mit seiner Kamera Jagd auf Wildtiere in ungewöhnlichen Lebensräumen. Trotz dichtem Industriegebiet hat sich Linz in die ökologisch vorbildlichste Industriestadt Europas verwandelt. Mehr als 120 Vogelarten brüten im Stadtgebiet, Froschkolonien, Bienenvölker und rund 800 verschiedene Schmetterlingsarten sind neben Dachsen und Füchsen "Mitbewohner" der Linzer/innen. Pröll gelang es schließlich auch, das "Monster" vom Pichlinger See aufzuspüren.

"Inside Brüssel" über die philippinische Katastrophe aus europäischer Sicht u. v. m. (21.05 Uhr)

Von Linz direkt nach Brüssel: Die aktuelle Ausgabe der ORF-III-Europasendung "Inside Brüssel" beschäftigt sich u. a. mit dem verheerenden Taifun auf den Philippinen und den damit in Zusammenhang stehenden europäischen Klimaschutzverhandlungen. Weitere Themen: die Troika der internationalen Geldgeber, die inzwischen zum Feindbild in Griechenland und anderen Schuldnerstaaten mutiert ist, das Plastiksackerl, dem die Europäische Kommission nun den Kampf ansagt, und das europäisch-amerikanische Freihandelsabkommen. ORF-Korrespondent Raimund Löw diskutiert mit: Richard Seeber (ÖVP), Ruth Berschens (Handelsblatt), Vanessa Mock (Wall Street Journal), Stephan Israel vom "Schweizer Tagesanzeiger" und Ole Ryborg vom Dänischen Fernsehen.

Österreich im Blick: "Hugo Portisch im Gespräch mit Hans Bürger" (21.50 Uhr)

Seit dem Nationalfeiertag zeigt ORF III mit großem Erfolg die von Dr. Hugo Portisch überarbeitete Version der epochalen ORF-Zeitgeschichte-Reihe "Österreich II". Der stellvertretende Chefredakteur der TV-Information und Leiter der "ZiB"-Innenpolitik & EU-Redaktion, Hans Bürger, hat rund um dieses Fernsehereignis ein längeres Interview mit Dr. Hugo Portisch geführt, in dem vor allem auch brandaktuelle Themen erörtert werden. Von der Demokratiemüdigkeit der Österreicher/innen, die Hugo Portisch für eine "sehr, sehr große Gefahr" hält bis zur Politikverdrossenheit der Nation. Die Vor-und Nachteile einer großen Koalition aus SPÖ und ÖVP werden ebenso diskutiert, wie die bevorstehende EU-Wahl 2014. Dazu analysieren die beiden Politexperten auch den Aufstieg der Rechten in einigen Ländern wie Ungarn und den Niederlanden. Schließlich geht es in diesem Gespräch auch um die Zukunft des Journalismus und um die Frage, ob dieser Beruf seine beste Zeit schon hinter sich hat. Aber auch darum, ob sich Hugo Portisch vielleicht zukünftig selbst in der Politik sieht?

"60 Minuten.Politik" mit den Oppositionsparteien (22.25 Uhr)

Die Diskussionssendung "60 Minuten.Politik" thematisiert die aktuellen Budgetverhandlungen in Österreich: "Die Herausforderungen der Zeit - was sind die richtigen politischen Antworten?" ist die zentrale Frage, die ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs und Alexandra Föderl-Schmid, Chefredakteurin der Tageszeitung "Der Standard", mit den Klubobleuten der Oppositionsparteien diskutieren. Gäste sind: Dagmar Belakowitsch-Jenewein (Stv. Klubobfrau FPÖ), Werner Kogler (Stv. Klubobmann Die Grünen), Matthias Strolz (Klubobmann Neos), Waltraud Dietrich (Geschäftsführende Klubobfrau Team Stronach).

