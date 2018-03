FA-Rösch an FSG-Anderl: Kinder sind keine Haustiere!

Echte Wahlfreiheit für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für die roten Arbeitnehmerverräter ein Fremdwort!

Wien (OTS) - Wieder einmal wird von der roten FSG ein wichtiger Antrag der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) in Sachen Vereinbarkeit von Beruf und Familie abgelehnt, kritisiert FA-Obmann Bernhard Rösch anlässlich der heutigen 161. Sitzung der Wiener Vollversammlung der Arbeiterkammer (AK). "Wir forderten, dass sämtliche Familienleistungen, die über die jahrelange Inflation an Wert verloren haben, endlich angepasst werden. Außerdem forderten wir eine Ausdehnung der Karenzzeit, weil viele Familien in der jetzigen Form die Kindergeldlangzeitvariante nicht einmal voll ausschöpfen können. Auch wollten wir, dass Kindererziehungszeiten als Pensionszeit angerechnet werden", so Rösch.

"Viele Eltern, die ihre Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen, können sich das aber nicht leisten, weil das Einkommen nicht reicht und beide arbeiten gehen müssen. Die Antwort von FSG-Anderl lautet:

Kindergärten ausbauen. Echte Wahlfreiheit heißt allerdings, dass es sich zumindest ein Elternteil finanziell leisten kann, sich selbst um die Erziehung seiner Kinder kümmern zu können, anstatt diese in einen Kindergarten abschieben zu müssen. Diese Wahlfreiheit kennt die rote Familienfeindin Renate Anderl nicht", bedauert Rösch.

Einmal mehr bezeichnete Anderl Familienleistungen als "Herdprämie". "Außerdem will Anderl nicht akzeptieren, dass Mütter eine schwere Aufgabe erfüllen, die als Beruf gewertet werden kann. Sie beleidigt die Familien. Ich bin gespannt, inwieweit sich ihre Meinung bei der kommenden AK-Wahl auswirken wird", so Rösch, der abschließend:

"Kinder sind keine Haustiere!"

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at