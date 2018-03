Becker: Neue Technologien für ältere Generationen

Zwei innovative Sozialprojekte mit österreichischer Beteiligung im EU-Parlament vorgestellt

Brüssel, 13. November 2013 (ÖVP-PD) Wie technologische Innovationen die besonderen Bedürfnisse älterer Menschen erfüllen können, damit diese so lange wie möglich ein unabhängiges Leben in den eigenen vier Wänden führen, war gestern Thema im Europäischen Parlament. Der ÖVP-Sozialsprecher Heinz K. Becker hatte gemeinsam mit dem EU-Forschungsprogramm "Ambient Assisted Living Joint Programme" (AAL JP) zu einer Konferenz im EU-Parlament geladen. "Soziale Innovationen sind dringend notwendig und müssen von den politisch Verantwortlichen in Europa als Chance wahrgenommen

werden. Dabei muss besonderes Augenmerk auf das große Potential für Wachstum und Arbeitsplätze in diesem Sektor gerichtet werden, vor allem für junge Menschen", so Becker. ****

Im Mittelpunkt der Konferenz standen Problemlösungen und Dienstleistungen für den erleichterten Lebensalltag von älteren Menschen. Zwei innovative Projekte mit österreichischer Beteiligung wurden vorgestellt. Christopher Mayer und Martin Morandell von Austrian Institute of Technologie (AIT) präsentierten "AALuis", das ermöglicht verschiedenen Dienstleistungen durch vertraute Endgeräte wie Handy, Laptop oder Fernseher zu nutzen. Die "50plus GmbH", vertreten durch den Salzburger Seniorenbund-Landesobmann Josef Saller und seinem Team stellte das Projekt "Relaxed Care" vor, das eine permanente Information über den Zustand von Pflegebedürftigen und somit die Mobilität der Pflegenden und Familienangehörigen erleichtert.

Neelie Kroes, EU-Kommissarin für die Digitale Agenda, erinnerte bei der Konferenz daran, dass jeder Europäer das Recht auf volle Nutzung digitaler Technologien hat und nur dadurch soziale Integration erreicht werden kann. Becker bekräftigt: "Wir sind es der älteren Generation schuldig, Forschung, Entwicklung und Innovation mit großer Entschlossenheit voranzutreiben", so Heinz K. Becker, Sozialsprecher der ÖVP im EU-Parlament.

