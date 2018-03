Jannach: Recht auf Fortführung eines Ermittlungsverfahrens soll auf Volksanwaltschaft ausgeweitet werden

Wien (OTS) - Entsetzt ist der FPÖ-Agrarsprecher NAbg. Harald Jannach über die Einstellung des Verfahrens gegen Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakovich und gleichzeitig enttäuscht von der Österreichischen Rechtsprechung. "Die Inseratenflut aus dem Landwirtschaftsministerium ist und bleibt pure Verschleuderung von Steuergeldern und sollte Konsequenzen haben", fordert Jannach.

Wenn auch anders gewünscht und erhofft, ganz so überraschend kommt die Verfahrenseinstellung für den freiheitlichen Bauernvertreter freilich nicht. Für eine allemal windschiefe Optik sorgt die Tatsache, dass die Causa Berlakovich auch über den Tisch seiner ÖVP-Parteikollegin im Justizministerium ging.

Jannach möchte dies so nicht akzeptieren und überlegt, einen weiteren Kontrollmechanismus des Rechtsstaates Österreich in Anspruch zu nehmen. So fordert Jannach den amtierenden Rechtsschutzbeauftragen der Regierung auf, einen Antrag auf Fortführung des Ermittlungsverfahrens nach §§ 193-195 StPO an die Staatsanwaltschaft zu stellen.

"Berlakovich als beschuldigte Person unterliegt dem besonderen öffentlichen Interesse, und an der Richtigkeit der Tatsachen, welche der Entscheidung über die Beendigung des Verfahrens zu Grunde gelegt wurden, bestehen erhebliche Bedenken. Dieses Recht auf Fortführung eines Ermittlungsverfahrens soll unbedingt auch auf die Volksanwaltschaft ausgeweitet werden", fordert Jannach abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at