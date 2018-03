Flick Privatstiftung: Kein unrechtmäßig erlangter Vorteil aus Vorzugsaktienengagements 2007

Zechner-Gutachten: Konditionen für die Vorzugaktienkäufe der Flick Privatstiftung waren unter Berücksichtigung des damaligen Kenntnisstands zur Hypo und der damaligen Marktlage absolut marktüblich.

Flick Privatstiftung ist, wie auch alle übrigen Vorzugsaktieninvestoren, für die von der Staatsanwaltschaft behaupteten Malversationen von Hypo-Managern nicht verantwortlich.

Fundamentaler Widerspruch der staatsanwaltlichen Argumentation: Wenn die Behauptungen der Staatsanwaltschaft hinsichtlich einer Schieflage der Hypo Alpe Adria bereits 2006 und 2007 stimmen, wäre die Flick Privatstiftung als Investor über den Zustand der Hypo Alpe Adria selbst getäuscht worden und wäre damit Geschädigte. Die Flick Privatstiftung hat sich daher vorsorglich dem Verfahren als Privatbeteiligte angeschlossen.

Die Flick Privatstiftung wurde Anfang Dezember 2012 von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf Basis des Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes im Zusammenhang mit dem Erwerb von Vorzugsaktien der Hypo Alpe-Adria-Leasing Holding AG im Mai und Juni 2007 angeklagt. Am 18. November beginnt die Hauptverhandlung in der Sache vor dem Landesgericht Klagenfurt, in der die Flick Privatstiftung durch Mag. Martin Nemec vertreten wird.

Ungleichbehandlung von Investoren - keine Strafbarkeit der Flick Privatstiftung

Von allen Vorzugsaktionären wurde nur die Flick Privatstiftung angeklagt, obwohl sie das gleiche Geschäft wie alle übrigen Vorzugsaktionäre abschloss. Die Staatsanwaltschaft begründet die alleinige Anklage der Flick Privatstiftung mit der Doppelfunktion von Dr. Wolfgang Kulterer als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hypo Alpe-Adria-Bank International AG sowie als Mitglied des Stifungsvorstands der Flick Privatstiftung zum Zeitpunkt der Vorzugsaktienengagements. Nach Ansicht der Flick Privatstiftung war Dr. Kulterer jedoch im Zusammenhang mit dem Vorzugsaktienengagement alleine für die Hypo und nicht in seiner Funktion als Stiftungsvorstand der Flick Privatstiftung tätig.

Ferner wäre selbst im Falle einer Straftat von Dr. Kulterer in seiner Funktion als Stiftungsvorstand eine Strafbarkeit der Flick Privatstiftung nur dann gegeben, wenn - wie von der Staatsanwaltschaft behauptet - das Vorzugsaktienengagement zu einer zu hohen Rendite für ein vermeintlich niedriges Risiko geführt hätte. Das Gutachten von Prof. Zechner widerlegt jedoch diese Behauptung der Staatsanwaltschaft. Eine Strafbarkeit der Flick Privatstiftung ist daher nicht gegeben.

Zechner-Gutachten: Aus Sicht von 2007 waren Vorzugsaktienkäufe durch die Flick Privatstiftung marktüblich.

Zur Klärung des Sachverhalts unter Betrachtung der Umstände aus Sicht des Zeitpunkts der getätigten Vorzugsaktienkäufe (Mai und Juni 2007) hat die Flick Privatstiftung ein unabhängiges Gutachten bei o.Univ.-Prof.Dr. Josef Zechner dahingehend in Auftrag gegeben, ob der Flick Privatstiftung ein unrechtmäßiger Vorteil zugekommen ist. Das Gutachten kommt - selbst unter Annahme einer ordentlichen Bonität der Hypo 2007 - zu dem Schluss, dass die Konditionen für die Vorzugaktienkäufe jedenfalls marktüblich und daher angemessen waren. Danach ist der Flick Privatstiftung entgegen den Behauptungen der Staatsanwaltschaft kein unrechtmäßiger Vorteil zugekommen.

Fundamentaler Widerspruch der staatsanwaltlichen Argumentation gegenüber der Flick Privatstiftung einerseits und den anderen im Prozess Angeklagten andererseits

Bei genauer Betrachtung des Sachverhalts scheidet aber nicht nur die Strafbarkeit der Flick Privatstiftung aus. Im Gegenteil: Die Staatsanwaltschaft behauptet in demselben Prozess gegenüber anderen Angeklagten, dass die Hypo Alpe Adria Bank bereits 2006 und 2007 falsche Bilanzangaben gemacht hätte und in Schieflage gewesen sei; auch die Hypo selbst behauptet zwischenzeitlich in Zivilverfahren gegen ehemalige Manager, dass die wirtschaftliche Situation der Hypo schon damals verheerend war - jedes Investment in die Bank muss daher hochriskant gewesen sein. Sollten die Behauptungen der Staatsanwaltschaft daher tatsächlich zutreffen, so wären die Risiken jedes Investments in die Hypo zum damaligen Zeitpunkt unter Berücksichtigung der Schieflage der Bank deutlich höher gewesen, als sich dies in den damaligen Ratings der Bank darstellte und in den der Staatsanwaltschaft vorliegenden Gutachten berücksichtigt wurde. Die Bank hätte daher für ein Investment wie jenes der Flick Privatstiftung eine deutlich höhere Risikoprämie zahlen müssen. Demnach wäre die Flick Privatstiftung, sollten die Behauptungen der Staatsanwaltschaft zutreffen und es Malversationen des Hypo-Vorstands gegeben haben, vielmehr selbst Geschädigte. Die Staatsanwaltschaft kann nicht auf der einen Seite mit der schlechten wirtschaftlichen Situation der Hypo argumentieren und auf der anderen Seite eine solide Bonität der Hypo behaupten.

Die Flick Privatstiftung hat sich daher folgerichtig für den Fall des Zutreffens der Behauptungen der Staatsanwaltschaft dem Strafverfahren als Privatbeteiligte angeschlossen.

Darstellung des Hintergrunds:

Die Flick Privatstiftung erwarb im Mai und Juni 2007 von der Hypo Alpe-Adria-Bank International AG Vorzugsaktien der Hypo Alpe-Adria-Leasing Holding AG. Als Bedingung für den Erwerb der Vorzugsaktien verlangte die Hypo Alpe-Adria-Bank International AG eine Call-Option, um die Vorzugsaktien zu einem späteren Zeitpunkt (beginnend ab 2009) zum Nennbetrag wieder zurückerwerben zu können. An einer Wertsteigerung der Vorzugsaktien konnte die Flick Privatstiftung sohin nicht partizipieren (da im Wertsteigerungsfall mit der Ausübung der Call-Option zu rechnen war). Da die Vorzugsaktien nicht börsennotiert waren und sich sohin eine spätere Verwertung der Vorzugsaktien als unrealistisch darstellte, wurde eine Put-Option mit der Hypo Alpe-Adria-Bank International AG vereinbart. Diese erlaubte es der Flick Privatstiftung, die Vorzugsaktien zum Nennbetrag an die Hypo Alpe-Adria-Bank International AG zurückzuverkaufen. Die von der Hypo Alpe-Adria-Leasing Holding AG vor dem Erwerb durch die Flick Privatstiftung an die Hypo Alpe-Adria-Bank International AG ausgegebenen Vorzugsaktien sahen eine Höchstdividende in Höhe von 6% bzw. 6,25% (je nach Tranche) vor. Die Flick Privatstiftung trug das Ausfallsrisiko der Hypo Alpe-Adria-Leasing Holding AG bzw. der Hypo Alpe-Adria-Bank International AG; in einem Insolvenzfall bestand somit das Risiko bis zum Totalverlust des Investments. Das Risikoinvestment wurde Anfang 2009 durch Ausübung der Call-Option der Hypo Alpe-Adria-Bank International AG glattgestellt. Das gesamte Investment hat sich aus Sicht der Flick Privatstiftung stets als ein marktübliches Risikoinvestment in die Hypo Alpe-Adria Gruppe mit einer risikoadäquaten Rendite dargestellt.

