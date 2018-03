Ansell feiert erfolgreichste Woche auf der A+A

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Kunden sind für Ansell "eine Inspiration"

Ansell, ein weltweit führender Anbieter von Schutzlösungen, ist sehr erfreut über die diesjährigen Ergebnisse der A+A-Fachmesse für persönlichen Schutz, betriebliche Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in Düsseldorf. Das Unternehmen hat im Rahmen der A+A 21 neue Produkte auf den Markt gebracht, und die Resonanz des Marktes war sehr positiv. Neben dem beliebten ölabweisenden und rutschfesten HyFlex(R) 11-927 zogen der ultradünne HyFlex 11-818 und der stossabsorbierende ActivArmr(R), die mit der Madgrip Injection-Technologie hergestellt wurden, ebenfalls die Aufmerksamkeit auf sich.

"Bei Ansell verkaufen wir keine Handschuhe, sondern Schutz", erklärte der Ansell-CEO Magnus Nicolin der Presse am Dienstag. Damit bezog er sich auf den weltweiten Ansatz von Ansell, der in der Bereitstellung umfassender Beratung und einer echten Partnerschaft mit den Kunden besteht. Das mehrsprachige Team am Messestand von Ansell schickte den Kunden in Echtzeit eine Produktauswahl per E-Mail über das Glove Selector-Tool auf das iPad. Die Ansell Academy-Datenbank wurde hinzugezogen, wenn mehr Details zu gewissen Normen benötigt wurden. Einige Unternehmen haben im Anschluss an die A+A beschlossen, eine Ansell Guardian-Prüfung durchzuführen.

"Unsere Kunden, ob langjährige oder neue, sind eine Inspiration für uns. Sie sind der Ursprung der meisten Innovationen, die wir diese Woche vorgestellt haben", erklärte Peter Dobbelsteijn, Senior Vice President und Regional Director EMEA von Ansell. Vier intensive Tage lang traf sich das Ansell-Vertriebsteam, sowohl am Messestand als auch im Rahmen speziell organisierter Veranstaltungen mit vielen Kunden und Grosshändlern. "Wir laden die Kunden dazu ein, diesen fruchtbaren Dialog über das ganze Jahr hinweg mit uns aufrecht zu erhalten."

Ansell lädt alle, die an einer Verbesserung des Arbeitsschutzes interessiert sind, zur Teilnahme an der Diskussion zum Thema PSA in der LinkedIn-Gruppe Worker Experience Innovation ein: http://www.link edin.com/groups/Worker-Experience-Innovation-Ansell-121962/about. Der neue Katalog mit 350 sorgfältig ausgewählten Produkten wurde ebenfalls im Zuge der Messe veröffentlicht und ist ab jetzt in der Online-Version auf der Ansell-Website unter http://www.ansell.eu verfügbar.

Informationen zu Ansell

Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von herausragenden Gesundheits- und Arbeitsschutzlösungen, die das menschliche Wohlbefinden steigern.

Mit Niederlassungen in Nordamerika, Lateinamerika, der Karibik, der EMEA-Region und Asien und weltweit mehr als 13 000 Mitarbeitern bestätigt Ansell seine weltweit führende Position sowohl in den Märkten für persönliche Schutzprodukte und medizinische Handschuhe als auch im Bereich Sexualhygiene und Wohlbefinden. Ansell konzentriert sich auf vier wesentliche Geschäftsbereiche: Medical Solutions (Schutzprodukte für das Gesundheitswesen), Industrial Solutions (Schutzprodukte für die Industrie), Specialty Markets (Lösungen für Spezialmärkte) und Sexual Wellness (Schutzprodukte für Sexualhygiene und Wohlbefinden).

Informationen zu Ansell und den Produkten des Unternehmens finden Sie auf http://www.ansell.com.

(R) sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. (c) 2013 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Hinweis an die Redaktion

Die vollständige Pressemappe inkl. Fotos der Produkte und alle Mitteilungen finden Sie unter:

http://www.ansell.be/industrial/index.cfm?pages=aa&lang=DE

