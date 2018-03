ÖAAB-Tamandl: Antrag von ÖAAB-FCG auf Ausbau von WLAN im öffentlichen Raum angenommen

Wien soll Trend zu Mobilität und Flexibilität verstärkt Folge leisten

Wien (OTS) - "Es freut mich, dass unser Antrag auf Ausbau von WLAN im öffentlichen Raum heute von der Vollversammlung der Arbeiterkammer Wien angenommen wurde", so die Vorsitzende der ÖAAB-FCG-Fraktion Gabriele Tamandl.

"Für junge Menschen gehört das Internet so und so zu den Selbstverständlichkeiten des täglichen Lebens, aber auch Ältere greifen zusehends immer stärker auf die modernen Kommunikationsmöglichkeiten zurück. Daher ist es notwendig, dass Wien kostenloses WLAN im öffentlichen Raum verstärkt ausbaut. Das ist ein Gradmesser für die Modernität und Zukunftsfähigkeit einer Millionenstadt", so Tamandl abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAAB Wien

Philip Steffel

Tel.: 0664/8383 248