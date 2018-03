ÖAAB-Tamandl: Das faktische Pensionsantrittsalter muss steigen

Neues Bonus-Malus-System soll Anreize zur längeren Beschäftigung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bieten

Wien (OTS) - "Wer ständig über eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters diskutiert, lebt an den Realitäten dieser Republik vorbei" so die Vorsitzende der ÖAAB-FCG-Fraktion Gabriele Tamandl. "Bei einem faktischen Pensionsantrittsalter von im Schnitt 58,2 Jahren, gibt es noch viel Luft für Verbesserung, da braucht es auch definitiv keine raschere Angleichung des gesetzlichen Frauenpensionsalters" so Tamandl weiters.

"Das Hauptproblem ist jedoch die Situation auf dem Arbeitsmarkt, der vor allem für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 50 bzw. 55 keine Chancen mehr bietet" empört sich Tamandl. "Hier muss dringend angesetzt werden. Wir brauchen ein neues Bonus-Malus-System, das die Unternehmen dazu bringen soll, ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer länger in Beschäftigung zu halten oder einzustellen" fordert Tamandl.

"Die Verantwortung für die Beschäftigung der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tragen wir alle, doch in erster Linie liegt sie bei den Unternehmen und hier muss man unterstützend ansetzen" so Tamandl abschliessend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAAB Wien

Philip Steffel

PressesprecherTel.: 0664/8383 248