"Don't sleep with your BlackBerry"

"Talk bei Henkel": "Inspire" und Simplify", um sich auf die Zukunft vorzubereiten

Wien (OTS) - Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Talk bei Henkel" lud Günter Thumser, Präsident Henkel CEE, bereits zum 11. Mal nach Wien-Erdberg ein. Über 200 Gäste folgten der Einladung zum Thema "Arbeitsprozesse sind optimierbar, Menschen nicht. Business-Strategien für die Zukunft?". Als Keynote Speaker fungierte Dr. Antonella Mei-Pochtler (Senior Partner & Managing Director Boston Consulting Group). "Wir haben heute größere Entscheidungsfreiheiten, arbeiten örtlich und zeitlich ungebunden. Damit gibt es aber auch weniger Sicherheit und mehr Volatilität", sagte die Unternehmensberaterin. Führungskräfte müssten darauf reagieren, Vorbildwirkung zeigen, auch sich selbst Grenzen setzen. "Don't sleep with your BlackBerry", warnte Dr. Antonella Mei-Pochtler. Im Anschluss diskutierten: Dr. Susanne Höllinger (Vorstandsvorsitzende Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft), Dr. Margarete Schramböck (CEO NextiraOne Austria), Univ. Prof. Dr. Desislava Dikova (Institute for International Business, Wirtschaftsuniversität Wien) und Gastgeber Günter Thumser.

Um sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen, sei etwa das Thema "Diversity" ungemein wichtig, betonte Günter Thumser (Präsident Henkel CEE). "Wir verantworten in Wien 32 Länder, beschäftigen in unserer Region Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 49 Nationen. Damit schöpfen wir für unsere Teams aus einem unglaublichen Ressourcenpotential." Auch er betonte wie Dr. Antonella Mei-Pochtler, dass man als Führungspersönlichkeit mehr denn je als Vorbild agieren müsse: "Mitarbeiter müssen sich einbringen können. Die Feedback-Kultur muss funktionieren."

Der Einladung zum intensiven Gedankenaustausch folgten unter anderem: Rainer Herrmann (Iglo), Andreas Nentwich (Markant), Rainer Hassler (KPMG), Claudia Daeubner (Success & Career Consulting International), Thomas Gindele (Deutsche Handelskammer), Wolfgang Hammerer (Wirtschaftsforum der Führungskräfte), Christian Gründling (Fachverband der Chemischen Industrie Österreich), Oskar Mennel (Linde Verlag), Susanne Lontzen (Coca-Cola HBC Austria GmbH), Maria-Theresia Steger (Raiffeisenlandesbank Niederösterreich), Angelika Kiessling (Bosch), Axel Dick (Quality Austria), Andrea Ristl (Autonom Talent) und Paul Schauer (Arena Media).

