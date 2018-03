ÖAAB-Tamandl: Wir setzen uns für Familien ein, FSG beschränkt sich auf Sonntagsreden

Anträge der ÖAAB-FCG-Fraktion auf Entlastung der Familien werden von SP-Gewerkschaftern nicht unterstützt

Wien (OTS) - "Bei der heutigen Vollversammlung der Wiener Arbeiterkammer hätten die sozialdemokratischen Gewerkschafter die Möglichkeit gehabt, unter Beweis zu stellen, dass die Anliegen der Familien auch die ihren sind. Leider beweisen sie einmal mehr, dass dies nicht der Fall ist", so die ÖAAB-FCG-Fraktionsvorsitzende Gabriele Tamandl.

So hat die ÖAAB-FCG-Fraktion einen Antrag auf Ausweitung der Absetzbarkeit der Kinderbetreuungskosten eingebracht, berichtet Tamandl: "Mit der Steuerreform 2009 wurde die steuerliche Absetzbarkeit der Kinderbetreuungskosten bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres eingeführt. Allerdings betrifft die Betreuung der Kinder in der schulfreien Zeit und an den Nachmittagen alle Schulkinder bis zur 9. Schulstufe und stellt für die Eltern eine große Belastung dar. Dass die FSG diesem unseren Antrag nicht zustimmt, bedeutet, dass sie an einer spürbaren steuerlichen Entlastung der Familien nicht interessiert ist", so Tamandl.

Auch die in einem anderen Antrag der ÖAAB-FCG-Fraktion geforderte Inflationsanpassung der Familienleistungen wird von der FSG nicht unterstützt: "Die automatische Wertanpassung aller Familienleistungen ist ein Gebot der Stunde und der einzige Weg, ein reales Sinken derselben zu verhindern. Wer hier nicht zustimmt, der nimmt eine Wertminderung der Familienleistungen bewusst in Kauf", ärgert sich die ÖAAB-FCG-Fraktionsvorsitzende.

"Zu schlechter Letzt wird auch unser Antrag auf einen gesetzlich verankerten Steuerfreibetrag in der Höhe von 7.000 Euro pro Jahr und Kind von der FSG abgelehnt. Das zeigt mehr als deutlich, dass die soziale Kompetenz der FSG äußerst eingeschränkt ist. Jeder, der Steuern zahlt, wird offensichtlich zu den Reichen gezählt und hat aus Sicht der Sozialdemokraten daher kein Anrecht auf Entlastung", so Tamandl abschließend.

