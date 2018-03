ORF SPORT + mit den Highlights von der "Nacht des Sports 2013"

Am 14. November im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 14. November 2013, in ORF SPORT + sind das Behindertensport-Magazin "Ohne Grenzen" um 20.15 Uhr, die Höhepunkte von der "Nacht des Sports 2013" um 20.45 Uhr und das Formel-1-Magazin "Inside Grand Prix" mit der Folge "Amerika" um 22.45 Uhr.

Das Behindertensport-Magazin "Ohne Grenzen" hat am 14. November die Speerwerferin Natalija Eder zu Gast im Studio, die bei den Paralympics 2012 in London Bronze und bei der WM 2013 Silber holte. Weiters bringt "Ohne Grenzen" Berichte über den "Licht für die Welt"-Lauf sowie über die Österreichischen Meisterschaften im Rollstuhlbillard und Bogenschießen.

"Ohne Grenzen - Das Behindertensport-Magazin" ist selbst barrierefrei - mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

Anna Fenninger und David Alaba wurden im Rahmen der 17. Lotterien-Gala "Nacht des Sports" im Austria Center als Sportlerin und Sportler des Jahres ausgezeichnet. In der Mannschaftswertung hatten die Beachvolleyball-Schwestern Doris und Stefanie Schwaiger die Nase vorne. Behindertensportlerin und -sportler des Jahres wurden Claudia Lösch und Matthias Lanzinger, die Trophäe für Special Olympics ging an die Skifahrerin Teresa Breuer. Aufsteiger des Jahres wurde Riccardo Zoidl. Der in diesem Jahr zum ersten Mal vergebene Preis "Sportler mit Herz" wurde an Handballer Ulf Arlati überreicht. ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel bekam die Trophäe "Special Award" für seine Verdienste um den österreichischen Sport verliehen.

Seit 1949 wählen die Mitglieder von Sports Media Austria, der Vereinigung österreichischer Sportjournalistinnen und -jornalisten, die Sportlerinnen und Sportler des Jahres. Insgesamt haben 556 Mitglieder von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht, so viele wie nie zuvor. Zum 17. Mal erfolgte die Ehrung der erfolgreichen Athletinnen und Athleten im Rahmen der Lotterien-Gala "Nacht des Sports", veranstaltet von Österreichische Sporthilfe und Sports Media Austria.

