Andrea Eigner und HC Strache trennen sich - einvernehmlich und im Guten und ohne Missgunst

Wien (OTS) - Andrea Eigner und FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache gaben heute ihre einvernehmliche Trennung bekannt. Gemeinsam veröffentlichen sie folgende Erklärung:

Politik ist leider kein optimales Umfeld für Beziehungen. Jeder intensive Wahlkampf ist auch alles andere als "familienfreundlich". Auch laufende Interviewanfragen und der geringe Schutz der Privatsphäre wurden zunehmend zur Belastung.

Diese Öffentlichkeit und der permanente öffentliche Druck und die öffentliche Verantwortung waren leider auch ein Hemmschuh für unsere Beziehung. Andrea Eigner war sich ihrer Verantwortung in der Beziehung mit HC Strache bewusst, wollte jedoch die Herausforderung eines Lebens in der Öffentlichkeit so nicht mehr.

Die Unbeschwertheit des Lebens fehlte Andrea angesichts der weiter wachsenden Verantwortung. Sie wollte ein freieres Leben abseits öffentlicher Zwänge führen.

Wir beide sind jedoch dankbar für eine wundervolle schöne gemeinsame Zeit und trennen uns im Guten und ohne Missgunst. Wir gestehen einander ein, dass die Rahmenbedingungen und auch allfällige Erwartungen und Perspektiven für eine verlässliche und nachhaltige Beziehung auf Dauer nicht gegeben sind. Dieser Realität ins Auge sehend, gehen wir künftig in Anstand und Respekt füreinander getrennte Wege! Wir wünschen uns gegenseitig nur das Beste!

Wir ersuchen die Vertreterinnen und Vertreter der Medien ausdrücklich, diese Stellungnahme als einzige öffentliche zu respektieren und von jedweder Interviewanfrage zu diesem Thema Abstand zu nehmen. Wir beide stehen für Interviews zu unserer Privatsphäre nicht zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at