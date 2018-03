Lunacek/Vana: "Kein Platz für Rechtsaußen-Hetzfraktion im Europaparlament"

Grüne: Gleich zu gleich gesellt sich gern - FPÖ im Eck mit Le Pen, Geert Wilders & Co.

Wien (OTS) - "Wer Europa liebt, spaltet es nicht. Wer mit den Ängsten der Menschen spielt, wer Kulturen und Religionen gegeneinander ausspielt, steht im Widerspruch zum Geist der EU. Und vor allem: Wer die Menschen achtet, macht sie nicht zu Zielscheiben sprachlicher und körperlicher Gewalt. Für alle diese Ausgrenzungs- und Anti-Solidaritäts-Parolen stehen aber die morgen unter Federführung der FPÖ in Wien tagenden europäischen Rechtsaußen-Parteien", kommentieren Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin der Grünen im Europaparlament, und Monika Vana, Europasprecherin der Wiener Grünen, die morgen stattfindende Tagung der Europäischen Allianz für Freiheit (EAF) über eine Kooperation für die Europawahlen im Mai 2014.

Lunacek/Vana: "Auch wenn diese Parteien jetzt beteuern, sie hätten nichts mit rechtsextremer, islamophober oder rassistischer Politik zu tun, die Fakten zeichnen ein anderes, ein gefährliches Bild: Erst im Sommer hat das Europaparlament die Immunität der französischen Front National-Abgeordneten Marine Le Pen mit deutlicher Mehrheit aufgehoben. Die französische Justiz ermittelt gegen Le Pen wegen islamfeindlicher Aussagen. Im Dezember 2010 hatte sie öffentliche Gebete von Muslimen in Lyon verurteilt und mit der Besatzung Frankreichs durch Deutschland im Zweiten Weltkrieg verglichen. Aber gleich zu gleich gesellt sich eben gern. Nur so ist der geplante Zusammenschluss von Front National mit der FPÖ, mit Geert Wilders niederländischer PVV, den Schwedendemokraten und anderen Rechtsparteien in Europa zu einer gemeinsamen Fraktion zu interpretieren. Dass diese Parteien in Zukunft auch das Europaparlament als gemeinsame Bühne für ihre Ausgrenzungs- und Anti-Solidaritäts-Politik zu nutzen versuchen, ist ein Missbrauch der EU. Wir Grüne verfolgen die Umtriebe dieser Anti-EU-Parteien sehr genau und werden ein Untergraben des europäischen Wertesystems auch unter dem Mäntelchen einer Fraktion des Europaparlaments mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern versuchen. In Wien ist kein Platz für Rechtsextremismus."

