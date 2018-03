Ludwig Bernaschek vollständig rehabilitiert!

Würdigung eines Februarkämpfers und ehemaligen Landesparteivorsitzenden der SPÖ OÖ

Linz (OTS) - Sehr erfreut zeigt sich die SPÖ Oberösterreich über die am 11. November erfolgte Rehabilitierung von Ludwig Bernaschek durch das Landesgericht für Strafsachen in Wien. Ludwig Bernaschek wurde in Folge des Bürgerkrieges im Februar 1934 von einem Schwurgericht wegen Hochverrats zu zwölf Jahren schweren Kerkers verurteilt und 1936 amnestiert. Das Urteil gegen ihn blieb allerdings bis dato aufrecht.

Nach dem 2. Weltkrieg war Ludwig Bernaschek SPÖ Landesparteivorsitzender und Landeshauptmann-Stellvertreter und errang 1967 mit der SPÖ die relative Mehrheit in Oberösterreich. "Es ist höchst an der Zeit, dass ein Schandurteil gegen einen Sozialdemokraten, der 1934 die Demokratie verteidigt hat, endlich aufgehoben wurde," zeigt sich der Landesrat und designierte SPÖ Landesparteivorsitzende, Reinhold Entholzer, über die Rehabilitierung Bernascheks erfreut.

2014 jähren sich zum 80. Mal die Ereignisse des Bürgerkrieges im Februar 1934, wo sich die Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen gegen die austrofaschistische Diktatur unter Dollfuss zur Wehr gesetzt haben. "Fast 80 Jahre hat es gedauert, dass der Einsatz Ludwig Bernascheks an der Seite vieler anderer in unserer Bewegung für ein freies und demokratisches Österreich endlich gewürdigt wird. Leider konnte er dies selbst nicht mehr miterleben".

Die SPÖ Oberösterreich wird im kommenden Jahr rund um den 12. Februar mehrere Veranstaltungen zum Gedenken und zur Aufarbeitung der Februarkämpfe abhalten. "Wir müssen aus der Geschichte lernen und auch heute noch ein wachsames Auge auf die Demokratie haben", so Entholzer abschließend.

