2,659 Millionen sahen ORF-Schwerpunkt "75 Jahre Novemberpogrome"

ORF-Generaldirektor Wrabetz: "Aus der und für die Geschichte lernen"

Wien (OTS) - 75 Jahre nach den Novemberpogromen des Jahres 1938 beschäftigte sich der ORF vom 1. bis 12. November in Fernsehen und Radio ausführlich mit den furchtbaren Geschehnissen von damals. Allein ORF 2 wandte sich dem Thema in einer Gesamtlänge von sieben Stunden zu - in den zwei "Universum History"-Filmen "Die Nacht des Terrors" und "Flucht ins Ungewisse", den beiden Günter-Schilhan-Dokus "Unter dem Davidstern - Die jüdische Gemeinde von Graz" und "ÜberLeben - Berthold Kaufmanns Rückkehr ins Exil", dem Spielfilm "Jud Süß - Film ohne Gewissen", der "Kulturmontag"-Doku "Jung, hip, jüdisch" und dem "Benjamin Britten: War Requiem".

Dazu widmete sich ORF III in gleich mehr als zehn Stunden Gesamtlänge dem Schwerpunkt mit vier Eigenproduktionen, darunter "Erschlagt mich, ich verrate nichts! Käthe Sasso, Widerstandskämpferin", der 9. November stand ab 21.40 Uhr durchgehend im Zeichen des Jahrestages.

Sämtliche ORF-Landesstudios stellten sich in Radio und Fernsehen mit rund 40 unterschiedlichen Beiträgen (dazu Internetberichte) ebenfalls in den Dienst des Schwerpunkts.

Ö1 ("Journal Panorama", "Dimensionen-Magazin", "Logos") stand ebenfalls im Zeichen des Gedenkens an die Novemberpogrome.

Insgesamt 2,659 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (weitester Seherkreis) sahen den historischen Schwerpunkt zumindest kurz, das sind 37 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung. Besonders erfreulich war das Interesse der jungen Zuschauer/innen: In der Zielgruppe 12-49 Jahre wurden insgesamt 983.000 Menschen erreicht, bei den 12- bis 29-Jährigen 280.000.

Für ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz "ist vor allem bei diesem Schwerpunkt jede einzelne Zuschauerin, jeder einzelne Zuschauer aus den jüngeren Zielgruppen besonders wichtig, gilt es doch, aus der und damit für die Geschichte zu lernen. Der ORF als das elektronische Gedächtnis des Landes fördert diesen Lernprozess nachdrücklich und nachhaltig. Dass unser Angebot in diesem Maße angenommen wird, ist uns Ansporn für zukünftige zeitgeschichtliche Themenschwerpunkte wie sie als Nächstes das Gedenkjahr 1914/2014 bringen wird."

Mehr Zeitgeschichte in ORF III

Freitag, 22. November

"Aus dem Rahmen: Masel tov - Das Jüdische Museum Wien", 21.45 Uhr, ORF III

Im November feiert das Jüdische Museum Wien sein 20-jähriges Bestehen. Die Dokumentation führt die Zuschauer/innen in die wechselvolle Geschichte des Museums. Was zuerst einen Rückblick auf die vergangenen 20 Jahre erwarten lässt, entpuppt sich als Blick in die 120-jährige Geschichte jüdischer Museen und jüdischer Geschichte in Wien und auf der ganzen Welt.

26. November bis 6. Dezember

"Kultur Heute: Jüdisches Leben in Wien", 20.00 Uhr, ORF III

Im November begibt sich Danielle Spera zusammen mit "Kultur Heute" auf die Spuren jüdischer Kultur in Wien und Österreich und kuratiert die Reihe "Jüdisches Leben in Wien". Die Leiterin des Jüdischen Museums besucht unter anderem jüdische Friedhofe, das Sigmund Freud Museum, Synagogen und weitere interessante Stätten jüdischer Kultur in Österreich.

Noch mehr Zeitgeschichte in 3sat

Mit dem "Anschluss" Österreichs im März 1938 nimmt Adolf Hitler ein irrwitziges persönliches Projekt in Angriff: Linz soll zur Kunstmetropole werden - mit einem "Führermuseum" im Zentrum. Der Zweite Weltkrieg eröffnet ungeahnte Möglichkeiten, in den eroberten Gebieten die wertvollsten Kunstschätze der Alten Welt zu erbeuten -wie die "Mona Lisa" oder den "Genter Altar". 3sat zeigt am Mittwoch, dem 13. November, ab 20.15 Uhr in der zweiteiligen Dokumentation "Hitlers Museum" diesen gigantischen Raubzug für Hitlers Museum in Linz. Der Zweiteiler von Jan N. Lorenzen und Hannes Schuler rekonstruiert die Geschichte des NS-Kunstraubes mit hochwertigen Reenactments, kaum gezeigtem Archivmaterial und ausführlichen Zeitzeugeninterviews.

