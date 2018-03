FP-Ebinger begrüßt Standortentscheidung für Wien Museum

Freiheitliche Linie bestätigt

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Kultursprecher LAbg. Mag. Gerald Ebinger freut sich über die Entscheidung, das Wien Museum am Karlsplatz zu belassen und - so wie von der FPÖ seit Jahren gefordert - auch deutlich ausgebaut wird. Dabei müssen neben dem quantitativen Plus auch qualitative Fortschritte erzielt werden. "Stillstand würde Rückschritt bedeuten", warnt Ebinger und kündigt dahingehend weitere konstruktive FPÖ-Initiativen an. (Schluss)otni

