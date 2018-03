FPÖ-Wolfsberg: SPÖ-Bürgermeister verwandeln Lavanttal in Asylanten-Oase

"Migrationsoffensive" des Landeshauptmannes führt zu Geschäftemacherei mit Ausländern im ländlichen Bereich - Protestmaßnahmen nicht ausgeschlossen

Klagenfurt (OTS) - Mit großem Argwohn nehmen heute die Freiheitlichen in Wolfsberg mit dem gf. Bezirksparteiobmann VzBgm. Heinz Hochegger sowie Gemeindevorstand Martin Riepl (Frantschach/St. Gertraud) Medienberichte zur Kenntnis, wonach in Frantschach/St. Gertraud ein weiteres Asylantenheim in Betrieb gegangen sei.

Wie bereits Bürgermeister Peter Stauber (SPÖ) in St. Andrä/Lamm habe auch Bürgermeister Günther Vallant (SPÖ) in Frantschach/St. Gertraud die Inbetriebnahme eines Asylantenheimes ohne Befassung des Gemeinderates und der Bevölkerung im Alleingang realisiert. Damit drohe das Lavanttal von den SPÖ-Bürgermeistern in eine Oase für Asylanten verwandelt zu werden, kritisieren die Freiheitlichen.

Die von SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser angekündigte "Migrationsoffensive" führe dazu, dass der Geschäftemacherei mit Ausländern und noch dazu zu Lasten des Budgets Tür und Tor geöffnet werde. "Es ist zu erwarten, dass die Beispiele Lamm und Frantschach in anderen ländlichen Gemeinden, wo es genügend leerstehende Gebäude und ehemalige Gasthöfe gibt, Schule machen. Damit verfrachtet die SPÖ das ursprünglich urbane Ausländerproblem ohne jede Vorwarnung der Bevölkerung in den ländlichen Raum. Ein Zustand, der auch enormes soziales Konfliktpotenzial mit sich bringt", kritisiert Hochegger:

"Wir werden nicht zusehen, wie die SPÖ vorsätzlich den sozialen Frieden in Kärntens Dörfern gefährdet. Ich schließe nicht aus, dass wir gegen die Eröffnung von Asylantenheimen auch Protestmaßnahmen ergreifen werden".

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Die Freiheitlichen in Kärnten - FPÖ

9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/56 404