Stronach/Nachbaur fordert Budgetgipfel und Politikerhaftung

"SPÖ und ÖVP haben die Österreicherinnen und Österreicher schamlos belogen und die wahre Budgetsituation vertuscht"

Wien (OTS) - "SPÖ und ÖVP haben die Österreicherinnen und Österreicher schamlos belogen und die wahre Budgetsituation vertuscht", kritisierte heute Team Stronach Klubobfrau Dr. Kathrin Nachbaur im Rahmen einer Pressekonferenz. Vor der Wahl hätten SPÖ und ÖVP trotz schlechter Konjunkturprognosen eine Steuerreform, ein Nulldefizit und eine Erhöhung der Familienleistung versprochen. Jetzt gebe es plötzlich ein Budgetloch von bis zu 40 Milliarden Euro, die Arbeitslosigkeit steige bis 2015 massiv an und weitere Bankenhilfen seien notwendig. "Die Regierung hat wieder einmal mit Erfolg die Wähler bestochen - und zwar mit Geld, das sie sich ausgeborgt hat und das diese und die nächsten Generationen verzinst zurückzahlen müssen. In der Privatwirtschaft wäre diese Vorgangsweise irgendwo zwischen Betrug und Untreue angesiedelt. In der Politik gilt das als völlig übliche und zulässige Methode der Mehrheitsbeschaffung", so Nachbaur, die darauf verwies, dass auch Rechnungshofpräsident Josef Moser bestätigt habe, dass das Budgetloch bereits vor der Wahl bekannt gewesen sei.

Nachbaur erinnerte, dass Frank Stronach vor der Wahl davor gewarnt habe, dass Berufspolitiker alles dafür tun würden, um wiedergewählt zu werden. "Die jetzige Vorgangsweise von Rot und Schwarz beim Budget bestätigt diese Warnung. Daher fordert das Team Stronach, dass bezahlte Politiker nur zwei Legislaturperioden dem Land dienen dürfen."

Die Team Stronach Klubobfrau übte scharf Kritik daran, dass sich SPÖ und ÖVP jetzt auf ein niedrigeres Budgetloch einigen wollen. "Niemand kann sich mit seinem Bankdirektor einigen, wie hoch die Schulden sind oder mit seinem Rechtsanwalt wie hoch der Betrug ist. Wir haben ein gewaltiges Budgetloch, da gibt es nichts zu verhandeln. Alle Fakten müssen auf den Tisch. Und dass ein plötzlicher Konjunkturaufschwung -wie ihn SPÖ und ÖVP in Betracht ziehen - hohe Steuereinnahmen bringt, ist ungefähr so wahrscheinlich, dass Österreich die Fußball WM 2014 in Brasilien gewinnt", erklärte Nachbaur.

Das Team Stronach fordert die sofortige Einberufung eines Budgetgipfels. "Es kann nicht sein, dass SPÖ und ÖVP hinter verschlossenen Türen darüber verhandeln, wie hoch das Budgetloch ist. An dem Budgetgipfel sollen teilnehmen: Regierung, Opposition, Rechnungshof, Budgetdienst sowie externe unabhängige Experten. Man sollte auch eine internationale Consultingfirma beauftragen, denn im Regierungsumfeld sind zu viele Dilettanten und Vertuscher am Werk", so Nachbaur.

Weiters plädierte Nachbaur für eine "Politikerhaftung". "Ich will keinen Richterstaat, der politische Entscheidungen durch richterliche ersetzt, aber auch Regierungspolitiker sollen zur Verantwortung gezogen werden können, wenn sie bewusst und nachweislich falsche Zahlen vorlegen. Die Regierenden sollen richtige Angaben machen müssen und bei grob fahrlässigen Handlungen muss es Konsequenzen geben."

Außerdem verlangte die Klubobfrau eine gesetzliche Verpflichtung zur Bilanzierung der Regierung vor der nächsten Nationalratswahl. "Bei jedem Verein muss der Rechnungsprüfer über den Bilanzzeitraum berichten und dann einen Antrag auf Entlastung des Vorstands stellen. Erst danach kann ein neuer Vorstand gewählt werden. Was für jeden Meerschweinchenzüchterverein in diesem Land gilt, muss auch für die Regierung gelten", so Nachbaur.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080

parlamentsklub @ teamstronach.at