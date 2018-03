eHealth ante portas - 3 Jahre Gesundheitsdialog Diabetes der VAEB

Wien (OTS) - Die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau (VAEB) betreibt in Kooperation mit dem AIT Austrian Institute Of Technology GmbH den Gesundheitsdialog Diabetes. Der Gesundheitsdialog stellt ein modernes Instrument dar, das den Umgang mit und die Behandlung der chronischen Krankheit Diabetes maßgeblich unterstützt.

Der Generaldirektor der VAEB, Univ. Prof. DI Kurt Völkl, skizziert in einem Satz die Vision dieses Projektes: "Die Vision hinter diesem Projekt ist, dass durch das Zusammenspiel von "Technik" (Telemedizin) und "Präventionskonzept" (Bewegung, Ernährung, Leitlinien) die Autonomie der Patienten nachhaltig gestärkt und das Gesundheitsverhalten positiv beeinflusst wird."

Zeit- und ortsungebundene Betreuung durch den Arzt

Durch den Einsatz von moderner Technik können die Versicherten zeit- und ortsungebunden in einfacher Weise von den Ärzten rasch betreut werden! Gleichzeitig wird der Aufwand für die Ärzte so gering wie möglich gehalten. Es zeigt sich, dass das System von Patienten und Ärzten angenommen wird. Derzeit werden über dieses Instrument rund 500 Diabetiker von rund 70 Ärzten telemedizinisch betreut.

Dabei zeigt sich, dass mit flankierenden Maßnahmen im Bereich der Schulung sowie einer partnerschaftlichen Diskussion mit allen Prozessbeteiligten, die bereits vor Beginn des Projektes eingesetzt hat, die Bereitschaft zur Teilnahme und damit die Akzeptanz wesentlich gesteigert werden konnte.

Technik ist verfügbar und funktioniert

Technisch sind heute stabile Systeme und sichere Übertragungsmechanismen verfügbar, die problemlos zur besseren Betreuung chronisch Kranker sowie zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit von Gesundheitsinterventionen in Dialogform eingesetzt werden können.

Die Integration dieser Systeme in bestehende Versorgungsprozesse scheint weniger eine finanzielle Hürde darzustellen als vielmehr mit einem gesellschaftlichen Akzeptanzproblem einherzugehen.

Die gesundheitspolitischen Vorteile dieses integrierten Versorgungsprozesses für den Versicherten und den Arzt wurden durch eine Evaluierung des IfGP (Institut für Gesundheitsförderung und Prävention) bestätigt, die hohen Erwartungshaltungen der VAEB wurde erfüllt.

eHealth für alle

Gottfried Winkler - Obmann der VAEB und Vorsitzender der Gewerkschaft VIDA - spricht eine eindeutige Einladung an die Eisenbahn- und Bergbaubediensteten aus: "Aufgrund der einfachen Handhabung der technischen Geräte unter Zuhilfenahme der vom AIT entwickelten "Keep in Touch (KIT) Technologie" werden von der VAEB alle Diabetiker eingeladen, am Projekt Gesundheitsdialog Diabetes teilzunehmen."

Der niederschwellige Zugang und die einfache Handhabung ist der VAEB ein Anliegen. Dieses Ziel wurde laut GD Völkl erreicht: "Die bis heute gesammelten Erkenntnisse, zeigen, dass keine Zugangsbarrieren bestehen und "eHealth für alle" funktioniert."

VAEB Diabetes Day

In Anwesenheit von Bundesminister Alois Stöger präsentiert die VAEB gemeinsam mit dem AIT den Gesundheitsdialog Diabetes im Rahmen des VAEB Diabetes Day 2013, der im Twin Tower Thirty Five, 1100 Wien, Wienerbergstraße 11, 14:00 - 18:00 Uhr stattfindet. Bei dieser Präsentation besteht die Möglichkeit, den Ablauf, das Schulungskonzept und die Erkenntnisse aus 3 Jahren Gesundheitsdialog Diabetes der VAEB kennen zu lernen.

Im Rahmen dieser Veranstaltung wird BM Alois Stöger seine Vorstellungen, wie Telegesundheitsdienste im österreichischen Gesundheitswesen auf breiter Basis Anwendung finden können, erläutern. Für Mag. Christian Kern, Vorstandsvorsitzender der ÖBB, hat die Gesundheitspartnerschaft mit der VAEB einen besonderen Stellenwert. Der innovative, moderne Ansatz mit dem Mensch im Mittelpunkt soll der ÖBB dabei helfen, Menschen länger und gesünder im Erwerbsleben zu halten.

Schlussendlich werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung anhand folgender Fragen zu einer offenen Diskussion eingeladen:

Kann eHealth ein wesentlicher Faktor für Therapie- und Betreuungsmodelle für chronisch Kranke in der Zukunft sein?

Kann das präsentierte Telemonitoring-Konzept eine brauchbare Lebensbegleitung der Diabetes Patientinnen und Patienten sein?

Kann das erprobte Modell "Gesundheitsdialog Diabetes" die Gesundheitskompetenz der Diabetikerinnen und Diabetiker nachhaltig erhöhen?

Ist der Gesundheitsdialog Diabetes ein geeignetes Instrument, die Nachhaltigkeit von Schulungen im Alltag sicher zu stellen?

Vergleichbar mit dem Schienennetz der ÖBB soll nun in bewährter Kooperation zwischen VAEB und der AIT die eHealth Infrastruktur für weitere Indikationsfelder ausgebaut werden.

