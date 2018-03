FPÖ-Ragger: KABEG-Postenschacher weiter bekämpfen

FPÖ-Leyroutz: Landtag wurde ad absurdum geführt

Klagenfurt (OTS) - "Ich kann den FPÖ-Vertretern im Aufsichtsrat der KABEG nur empfehlen, dass sie alle rechtlichen Schritte gegen die Bestellung von Arnold Gabriel, dem Büroleiter von LH Dr. Peter Kaiser zum Vorstandsdirektor ergreifen. Denn dieses Objektivierungsverfahren ist so mangelhaft abgelaufen, u.a. gab es entgegen dem Aufsichtsratsbeschluss keine EU-weite Ausschreibung, dass ein Gericht gemäß Aktienrecht seine Nichtigkeit bestätigen wird", erklärt der Obmann der Freiheitlichen LR Mag. Christian Ragger. Der Vorwurf des Postenschacher bleibe aufrecht. Gerade wenn man, wie die SPÖ, eine solche Entscheidung mit einem so starken parteipolitischen Geruch durchboxt, müßten zumindest alle formalen Regeln eingehalten werden, aber das sei bei weitem nicht geschehen.

Die ÖVP blieb bei ihrem Nein zu Gabriel. Es lasse tief blicken, wenn der eigene Koalitionspartner der SPÖ bei dieser Personalie nicht mitgehen könne. Eine erzwungene Blitzeinsichtnahme in die Unterlagen der übergangenen Bewerber könne eine gewissenhafte Prüfung durch Aufsichtsräte nicht ersetzen. "Der überfallsartige Beschluss ist auch deshalb nicht zu akzeptieren, weil alle Parteien im Landtag beschlossen haben, dass der Rechnungshof die Objektivierung prüfen sollte. Warum wartet man dies nicht ab und schafft vollendete Tatsachen", fragt FPÖ-Klubobmann Christian Leyroutz. "Was ist, wenn der Rechnungshof Mängel feststellt, aber der Vertrag mit Gabriel längst gemacht wurde"?

Die Mehrheit der Aufsichtsräte habe damit den Landtag ad absurdum geführt, womit die Aktion auch demokratiepolitisch äußerst bedenklich sei. Weiters wies Leyroutz darauf hin, dass über der Tätigkeit von Gabriel in der KABEG von Anbeginn ein Damoklesschwert hängen werde. Denn er werde offiziell als Beschuldigter in der Top Team-Affäre geführt. "Es kann nicht im Interesse des Unternehmens sein, jemanden, der solcherart involviert ist, zum obersten Chef von Mitarbeitern zu machen", meint Leyroutz. Abschließend übt er auch Kritik am BZÖ. "Ausgerechnet diese Partei, die vom Wähler aus dem Parlament gewählt worden ist, fällt um, indem ihr Vertreter, ein Spitalsarzt aus Wien mit Rot- und Grün für diese fragwürdige Personalie stimmt", so Leyroutz abschließend.

