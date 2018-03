FP-Mahdalik: Vassilakou-Erfindung Blum ablösereif wie Verkehrsstadträtin selbst

Getürkte Zahlen nur der Spitze des Eisberges

Wien (OTS) - "Wer eigene Umfragen um über 200.000 Winter-Radfahrer frisieren muss, um sein Versagen zu kaschieren, disqualifiziert sich selbst", meint FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik zu den billigen Taschenspielertricks des grünen Radbeauftragten. Die gesamte Bevölkerung Wiens samt Kleinkindern sowie alten und behinderten Menschen und so weiter und so fort in Ansatz zu bringen, um auf illusorische 255.000 Winter-Radfahrer zu kommen, ist schäbig.

Angesichts der von Blum behaupteten Attraktivität des Radfahrens auch im Winter ist es überdies verwunderlich, dass das Fahrradhaus nach zweimonatiger Sommerpause schon vor Wochen wieder zugesperrt hat. "Wo war die Leistung von Blum?", fragt Mahdalik und fordert in diesem Zusammenhang die ersatzlose Streichung seines Postens sowie die sofortige Auflösung der bis 2015 mit 8,9 Mio. Euro aus dem Steuertopf ausgehaltenen Mobilitätsagentur.

Wenn uns die für diese beispiellose Geldverschwendung verantwortliche Verkehrsstadträtin einen Gefallen tun will, nimmt sie gemeinsam mit Blum den Hut. "Der Bevölkerung hat ihre ideologisch motivierte Politik schon lange satt, Debakel a'la Mariahilfer Straße kosten dutzende Millionen und hetzen die einzelnen Gruppen der Verkehrsteilnehmer gegeneinander auf", kritisiert Mahdalik. (Schluss)otni

