AktionsGemeinschaft: Unis brauchen mehr, nicht weniger Geld!

2%-Marke muss endlich erreicht werden - privates Sponsoring vermehrt einsetzen

Wien (OTS) - "Der künftigen Regierung muss klar sein: Die Unis brauchen mehr, nicht weniger Geld!", betont der Bundesobmann der AktionsGemeinschaft, Markus Habernig anlässlich des kürzlich bekannt gewordenen Budgetlochs. Um die finanziell schwierige Lage der Universitäten zu beenden, fordert die AktionsGemeinschaft im Tertiären Sektor ein baldiges Erreichen der im Nationalrat einstimmig beschlossenen Förderungsmarke von 2% des BIP. Weiters soll eine vermehrte Einbindung und Subvention aus dem privaten Sektor dazu beitragen das Uni-Budget zu erhöhen. "Wie wir am Beispiel des neuen WU-Campus in Wien sehen: Hier sponsern Unternehmen und Alumni Sitzplätze, Räume und Hörsäle. Und trotzdem fühle ich mich nicht wie bei einer Produktmesse!", so Habernig. All diese Unterstützungen würden zu mehr Planungssicherheit und zu einer massiven Verbesserung der Studienbedingungen führen. Habernig abschließend: "Jetzt den Sparstift bei den Hochschulen anzusetzen wäre die falsche Vorgehensweise. Denn wer für die Kürzung im Bildungssystems plädiert, vergeht sich an der Zukunft Österreichs!"

Rückfragen & Kontakt:

Heinrich Lang, Pressesprecher

Mobil: 0664 415 75 19

Mail: heinrich.lang @ aktionsgemeinschaft.at

Homepage: aktionsgemeinschaft.at