Hören im Leben - Aktionstag im hearLIFE Care Center[TM] in Tübingen

Das hearLIFE Care Center in Tübingen bietet am 22. November einen Aktionstag rund um das berufliche Leben mit einem Hörimplantat an.

Unser Alltag ist voller Geräusche und Töne, sie wahrnehmen und hören zu können bedeutet ein Stück Lebensqualität. Insbesondere im Beruf, im täglichen Umgang mit den Kollegen ist es besonders wichtig, gut hören zu können. Das hearLIFE Care Center in der Hoppe-Seyler-Straße 6 in Tübingen bietet zu diesem Thema einen Aktionstag an.

Start des Aktionstag ist am 22. November 2013 um 10:00 Uhr mit dem Workshop "Hörimplantat und Technik im Beruf". Markus Landwehr, Audiologe und Dipl.-Ing. am HNO-Universitätsklinikum Heidelberg ist selbst seit Geburt schwerhörig und beidseitig mit Hörgeräten versorgt. Interessierte erfahren hier aus erster Hand inwieweit Zusatzgeräte z.B. Hörimplantat-Trägern in Alltagssituationen helfen können und es werden die verschiedenen Zusatzmöglichkeiten vorgestellt. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich mehr mit der Technologie auseinanderzusetzen und das Zubehör während des Aktionstages vor Ort zu testen.

Um allen Interessierten eine Chance auf die Teilnahme gewährleisten zu können, bittet das hearLIFE Care Center um eine frühzeitige Anmeldung für den gewünschten Aktionstag unter (07071) 5497898 oder per E-Mail via tuebingen @ hearlife.cc.

Weitere Informationen zu den hearLIFE Care Centern finden Sie auf www.hearlife.cc und weiterführende Informationen zum Thema Hörverlust finden Sie auch auf: www.medel.com.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Cornelia Zeltner, MED-EL Medical Electronics, Fürstenweg 77a, A -

6020 Innsbruck,

Tel: +43 (0)512288889- 985, E: Cornelia.Zeltner @ medel.com

www.medel.com