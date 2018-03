VP-Leeb ad Wien Museum: Standortentscheidung durch jahrelange Nichtentscheidung

Wien (OTS) - Jetzt ist es also offiziell, das Wien Museum bleibt am Karlsplatz. Nach vier Jahren mühsamer, ineffizienter Standortsuche ist es ein Ergebnis, das für manche enttäuschend sein mag, für andere ein Glücksfall.

"In jedem Fall ist die Standortentscheidung eine Entscheidung, die durch jahrelanges Nichtentscheiden und durch parteiinterne Streitereien mehr erzwungen als getroffen wurde", so ÖVP Wien Kultursprecherin LAbg. Isabella Leeb in einer ersten Reaktion.

Dass nun aber der gesamte Platz in diese Planungen einbezogen werden muss, liegt auf der Hand, denn die Entscheidung für den Karlsplatz ist eine, die neue städtebauliche Chancen eröffnet. Ein Neubau des Wien Museums, der für sich schon ein architektonisches Highlight werden soll, benötigt den Mut, sämtliche Aspekte des Platzes und alle wesentlichen Institutionen wie Künstlerhaus, Musikverein, Kunsthalle oder auch die Karlskirche in ein neues Konzept mit einzubeziehen. Es darf auch vor einer modernen und vielleicht auch umfangreichen Verkehrslösung nicht zurückgeschreckt werden. Auch ist die Stadtregierung gefordert, aus baulichen Desastern der Vergangenheit zu lernen und besonderes Augenmerk auf invasive Grundlagenerhebung und effektiven Mitteleinsatz durch den professionellen Einsatz modernen Projektmanagements zu achten. Finanzielle Desaster wie beim Stadthallenbad, dem Umbau des Ronacher oder etwa der Sanierung der Zentralfeuerwache können und wollen sich Wiens Bürger nicht mehr leisten.

Gemessen werden die verantwortlichen Stadtplaner und Kulturpolitiker allerdings auch am weiteren Umgang mit dem "verheizten" Standort am Hauptbahnhof. Die derzeit kolportierten Varianten einer kulturellen Nutzung befinden sich im Fall einer Kunsthalle derzeit in einem sehr frühen Überlegungsstadium oder drohen im Fall einer Musicalhalle zu einem weiteren Millionengrab der Wiener Musicalszene zu werden. Beides sind also keine wirklichen Optionen, dem Stadtentwicklungsgebiet auch die ihm zustehende und für das Funktionieren eines solchen notwendige Bedeutung zu geben.

"Das Potential, den Karlsplatz mit dem neuen Wien Museum und das Stadtentwicklungsgebiet Hauptbahnhof zu einem wirklichen Kulturhotspot zu machen ist da. Ob Wien allerdings, ob der Kleingeistigkeit bei der Standortsuche für das Museum, auch den Mut und die entsprechenden Mittel dafür aufbringt, wird sich erst herausstellen", so Leeb abschließend.

