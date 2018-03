Walter Rosenkranz: Siegfried Haslauer ist der Totengräber des Gymnasiums

FPÖ als letzte Partei für einen Erhalt der AHS-Unterstufe

Wien (OTS) - "Siegfried Haslauer ist mit seiner Sturheit, die Schulen zu reduzieren und AHS-Aufnahmeprüfungen einzuführen der Totengräber des Gymnasiums", so der freiheitliche Bildungssprecher NAbg. Dr. Walter Rosenkranz über den ÖVP-Chefverhandler des Bildungskapitels bei den Koalitionsgesprächen.

Die ÖVP sei ein bildungspolitischer Totalversager, dies kristallisiere sich aus den Regierungsverhandlungen mehr und mehr heraus. "Der ÖVP geht es offensichtlich nur um Macht und Ämter. Die FPÖ ist heute in Österreich die einzige Partei, die für einen Erhalt der AHS-Unterstufe eintritt", so Rosenkranz weiter. "Mehr Mitspracherechte in der Bildung für die Länder würde unsere Bildungspolitik um Jahrzehnte zurückwerfen und den Stillstand absolut zementieren."

