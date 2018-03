"Paul Kemp" hat es am 14. November "Schwarz auf Weiß"

Siebente Folge der ORF-2-Serie mit Harald Krassnitzer

Wien (OTS) - Selbst wenn seine Praxis delogiert und alles gepfändet werden muss - für Mediator "Paul Kemp" ist auch am Donnerstag, dem 14. November 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 (auch als Hörfilm) "Alles kein Problem". Doch damit der Krisen nicht genug - denn während Pauls Frau immer noch nicht weiß, wer der leibliche Vater ihres ungeborenen Kindes ist, gerät Pauls Bruder - sehr zum Missfallen des Mediators -immer mehr in die Fänge seiner vermeintlichen Traumfrau. In Gastrollen sind diesmal u. a. Wolf Bachofner, Holger Schober und Susanne Wuest zu sehen.

Von Assinger bis Zauner: topbesetzte Gastrollen

Neben Harald Krassnitzer sind in der in Wien und Niederösterreich gedrehten vorerst 13-teiligen ORF-Serie in weiteren Hauptrollen u. a. Katja Weitzenböck als seine Ehefrau, Michou Friesz als treue Mitarbeiterin, Erika Mottl als Mutter und Michael Dangl als Nachbar zu sehen. Vor der Kamera standen außerdem Nikolaus Paryla, Judith Rosmair, Alexander Lutz und Johannes Zeiler. In Episodenrollen sind u. a. Armin Assinger, Wolf Bachofner, Gabriel Barylli, Emily Cox, Alfred Dorfer, Andrea Eckert, Julie Engelbrecht, Serge Falck, Gerald Greiner, Maddalena Hirschal, Philipp Hochmair, Andreas Kiendl, Erni Mangold, Juergen Maurer, Wolfgang "Fifi" Pissecker, Manuel Rubey, Christopher Schärf, Florian Scheuba, Michael Schönborn, Simon Schwarz, Johannes Silberschneider, Franziska Weisz, Susanne Wuest und Martin Zauner zu sehen. Regie führten Harald Sicheritz, Sabine Derflinger und Wolfgang Murnberger. Die Drehbücher verfassten Uli Brée und Klaus Pieber. Als Berater stand dem Team Dr. Ed Watzke zur Seite.

"Schwarz auf Weiß" (Donnerstag, 14. November, 20.15 Uhr, ORF 2; Regie: Sabine Derflinger)

In Episodenrollen: Wolf Bachofner, Holger Schober, Susanne Wuest u. a.

Paul Kemp (Harald Krassnitzer) wird vom Exekutor besucht. Seine Praxis wird delogiert, alles gepfändet. Paula, Ella (Katja Weitzenböck) und Brigitte (Michou Friesz) richten sich in einem nahen Kaffeehaus provisorisch eine Büroecke ein. Erste Kundschaft im neuen Ambiente ist der Exekutor selbst, der eine gewalttätige Auseinandersetzung mit einer Dauerkundschaft hatte. Ella und Bürochefin Brigitte haben freundschaftlich zueinander gefunden. Ihr gesteht Ella, dass sie schwanger ist und nicht weiß, ob Paul oder Christian (Michael Dangl) der Vater ist. Luis (Johannes Zeiler) hingegen weiß genau, was er will, nämlich Lisa (Judith Rosmair). Und so benützt er die Einladung seiner Mutter (Erika Mottl), die Hermann (Nikolaus Paryla) als ihren künftigen Ehemann vorstellen möchte, um seine Traumfrau Lisa der versammelten Familie zu präsentieren. Paul fällt aus allen Wolken - eine folgenschwere Konfrontation scheint unumgänglich.

Mehr zu den Inhalten der einzelnen Folgen ist online unter http://presse.ORF.at abrufbar.

"Paul Kemp - Alles kein Problem" ist eine Produktion des ORF in Zusammenarbeit mit der ARD, hergestellt von DOR Film Produktion. "Paul Kemp - Alles kein Problem" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand und auch als Live-Stream abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at