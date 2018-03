Steinhauser: Beschädigungen an Salzburger Synagoge klare antisemitische Botschaft

Grüne: Verfassungsschutz muss Antisemitismus ernst nehmen

Wien (OTS) - "Was wie eine kleinere Sachbeschädigung aussieht, ist eine klare antisemitische Botschaft, die vom Verfassungsschutz ernst genommen werden muss", reagiert der Grüne Nationalratsabgeordnete, Albert Steinhauser, auf das Bekanntwerden eines Vorfalls in Salzburg. In der Nacht der Jährung der Reichspogromnacht wurden an der Salzburger Synagoge die Türschlösser verklebt. Steinhauser warnt davor, solche Fälle als Lausbubenstreich zu verharmlosen. "Termin und Ort sind nicht zufällig gewählt. Der Verfassungsschutz sollte in diesem Bereich wachsam sein und erfolgreiche Aufklärungsarbeit leisten, bevor es zu einer weiteren Zunahme antisemitisch motivierter Taten kommt. In Europa gibt es einen eindeutigen Trend in diese Richtung", meint Steinhauser, der sich im nächsten Parlamentsausschuss zur Kontrolle des Verfassungsschutzes ein Bild von den Aktivitäten der Behörden machen will. Steinhauser sieht aber auch die Aufklärungsarbeit gefordert. "Antisemitismus ist kein Phänomen vergangener Zeiten. In der Bildungsarbeit muss das daher einen zentralen Stellenwert einnehmen", fordert Steinhauser.

