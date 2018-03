Andy Borgs "Musikantenstadl" am 16. November live aus Basel

Willkommen in der bunten Welt des Zirkus

Wien (OTS) - Manege frei für Andy Borg und seine Gäste - am Samstag, dem 16. November 2013, steht der "Musikantenstadl" live um 20.15 Uhr in ORF 2 aus Basel ganz im Zeichen des Zirkus. Und so sorgen neben den Kastelruther Spatzen, dem Nockalm Quintett, Markus Wolfahrt, Anita & Alexandra Hofmann, Oesch's die Dritten, Top Secret Drum Corps, Carlo Brunners Superländlerkapelle, Zillertaler Mander, Isartaler Hexen, Heißmann & Rassau und den Jungen Stadlmusikanten auch einige Ausnahmeartisten für beste Unterhaltung. Les Paul, das sind die drei Kinder Adrian, Lilli und Vivian von Bernhard Paul, dem Gründer und Direktor des Circus Roncalli, präsentieren eine Nummer aus dem aktuellen Programm - eine Rollschuhnummer, die sie ohne das Wissen ihres Vaters heimlich einstudiert haben. Weiters beweist der Strapatenkünstler Tarek Rammo Körperbeherrschung und die Nachwuchsartisten des Jugend Circus Basilisk präsentieren Ausschnitte aus ihrem Programm.

Beste musikalische Unterhaltung live aus Basel

Zur Eröffnung des aktuellen "Stadl" zeigt Moderator Andy Borg, dass er auch als Zauberer durchaus Talent hat. Mit ihrem Hit "Herzenssache" und dem neuen Titel "Der Planet der Lieder" stehen die Kastelruther Spatzen auf der Bühne und die Isartaler Hexen meinen "Das Leben ist eine Sünde wert". "Jetzt oder nie" heißt es bei Anita & Alexandra Hofmann und die Zillertaler Mander sind mit "Da Holzknecht" mit von der Partie. Als Schweizer Lokalmatadoren dürfen auch Oesch's die Dritten nicht fehlen. Sie präsentieren in Basel ein Hitmedley und gemeinsam mit Andy Borg den Evergreen "7.000 Rinder". Markus Wolfahrt hat im "Stadl" "Sehnsucht nach so viel mehr" und passend zum Sendungsmotto Zirkus spielt er gemeinsam mit Gastgeber Andy Borg "Oh mein Papa". Das Nockalm Quintett sieht die Welt "Mit den Augen einer Frau" und das Top Secret Drum Corps trommelt sich auf "The Next Level". Carlo Brunners Superländlerkapelle gibt ein Medley zum Besten und die Orig. Willerthaler präsentieren dem Publikum "Em Liaba Willerthal".

Zu einem Gipfeltreffen der Stars kommt es unter dem Motto "Mein Hit ist Dein Hit", wenn Andy Borg, Markus Wolfahrt, die Kastelruther Spatzen und das Nockalm Quintett gemeinsam auf der Bühne stehen. Gastgeber Andy Borg präsentiert in Basel außerdem noch den Peter-Alexander-Hit "Das kleine Beisl" und die Geschwister Weber aus der Schweiz gehen mit "Jodeln ist Medizin" an den Start, mit dem sie dann auch beim "Silvesterstadl" beim "Musikantenstadl"-Talentwettbewerb um den Stadlstern 2013 singen.

Das Zirkusleben steht auch am Samstag, dem 23. November 2013, um 23.00 Uhr in ORF 2 im Mittelpunkt einer neuen Ausgabe von "Vera bei ..." - dann stattet Vera Russwurm Bernhard Paul und seiner Familie einen Besuch im Circus Roncalli in München ab.

Der "Musikantenstadl" ist in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) sowohl als Live-Stream als auch nach der TV-Ausstrahlung als Video on Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at