Freiwilligenarbeit macht kompetent, aber oft fehlt der Nachweis

Hochkarätig besetzte EU-Konferenz über den Kompetenzerwerb in der Freiwilligenarbeit

Wien (OTS) - In der Freiwilligenarbeit werden nicht nur Erfahrungen gemacht, die das Leben prägen sondern auch Kompetenzen, Qualifikationen und Kenntnisse erworben, die eine Brücke zum Arbeitsplatz schaffen. Mit dem neuen europäischen Nachweis RIVER können diese Kompetenzen sichtbar gemacht werden. Einen Einblick in die RIVER-Methode bot die europäische Konferenz "Lernpotenziale in der Freiwilligenarbeit erkennen und nutzen".

Europäischer Nachweis über freiwillige Tätigkeit

Im Mittelpunkt der Freiwilligenarbeit stehen soziale Kompetenzen, also Stärken, die schwer auf Papier zu bringen sind. "Doch dieser Kompetenzen müssen sich Freiwillige erst einmal bewusst werden", erläutert MMag. Maren Satke, Projektmanagerin von RIVER bei die Berater(R), im Rahmen der Eröffnung der Tagung. Mit dem europäischen Nachweis RIVER können erworbene Kompetenzen aus der Freiwilligenarbeit aufgezeigt werden. Die RIVER-Bewertungsmethode steht Institutionen und Netzwerken, die ehrenamtliche Tätigkeiten organisieren, als Managementwerkzeug zur Verfügung.

Ob und inwiefern Kompetenzen weiterentwickelt werden, kann durch RIVER mit unterschiedlichen Methoden bewertet werden - von der Selbstbewertung, zur Tandem-Bewertung bis hin zur Beobachtung oder einer Fokusgruppe. Am Ende wird mit der computerunterstützen RIVER Methode der Kompetenzerwerb anhand eines 3D Würfelmodels veranschaulicht. "Damit sehen Freiwillige auf einen Blick, in welchen Bereichen sie sich weiterentwickelt haben. Dabei geht es vor allem um Transparenz aber auch um Vergleichbarkeit", so Satke.

Freiwilligenarbeit als Lernprozess für Jung und Alt

46% der österreichischen Bevölkerung ab 15 Jahren sind in irgendeiner Form freiwillig engagiert. Freiwilligenarbeit ist aber keineswegs nur etwas für junge Leute. "Ab 70 Jahren sinkt das Engagement dennoch altersbedingt auf 36% ab", meint Dr. Elisabeth Hechl, Stv. Leiterin Abt. Grundsatzangelegenheiten der SeniorInnen-und Freiwilligenpolitik des BMASK. Dabei ist Freiwilligkeit besonders für SeniorInnen eine wichtige Chance, sich auch im Alter aktiv am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen, ihre Erfahrungen weiterzugeben sowie ein gesundes und erfülltes Leben zu führen. Älteren Menschen ist oft nicht bewusst, dass bei ehrenamtlichen Tätigkeiten sowohl Wissen und Kenntnisse weitergeben, als auch neue Lernerfahrungen gemacht und Kompetenzen erworben werden. Die Erfahrungen mit RIVER sind eindeutig: für Freiwillige ist es ein neuer Aspekt, ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Lernprozess für sich selber zu betrachten. "Freiwillige sind meist sehr überrascht zu sehen, dass sie Kompetenzen während ihrem Freiwilligeneinsatz entwickelt haben. Das gibt auch das notwendige Selbstbewusstsein, um sich am Arbeitsmarkt zu behaupten", ist Mag. Holger Bienzle, Leitung bridges to europe bei die Berater(R), überzeugt. Den Kompetenzzugewinn aufzuzeigen soll nicht nur die Motivation älterer Menschen für ehrenamtliches Engagement steigern, sondern auch jungen Menschen den Weg in den Beruf erleichtern.

Generationendialog als neue soziale Kompetenz?

Im Vordergrund der Freiwilligenarbeit steht die Motivation Menschen zu unterstützen - sei es in Lernprojekten für Kinder mit Migrationshintergrund, Nachbarschaftsinitiativen oder die Mitarbeit in großen Organisationen.

Der Austausch mit jüngeren Generationen, die sich anderer Kommunikationsmittel und -wege bedienen, ist für SeniorInnen eine Erfahrung, die sich positiv auf Kompetenzen wie Flexibilität, die Fähigkeit Probleme zu bearbeiten oder auch interkulturelle Kommunikation auswirkt. Gerade diese sozialen Kompetenzen sind es auch, die sich auf andere Lebensbereiche übertragen lassen. Durch den Austausch mit anderen Generationen entwickeln SeniorInnen neue Interessen und Gemeinsamkeiten und wirken dem Abbau der Vereinsamung und dem sozialen Rückzug entgegen.

