DPI Holding und druck.at - ein starkes Team

Wien (OTS) - Die DPI Holding beteiligt sich ab sofort mit 30 Prozent an Österreichs größter Onlinedruckerei druck.at. Der Kurs steht auf Erfolg, denn die beiden österreichischen Top-Unternehmen ergänzen sich perfekt.

Ausschlaggebend für die Gespräche und Verhandlungen waren die wechselseitigen Synergien im Produktionsbereich und die mögliche Erweiterung des Produktspektrums. Durch die Beteiligung kann einerseits die DPI Holding ihre Onlineaktivitäten verstärken. Andererseits erhält druck.at durch die DPI einen Zugang zu Märkten und Kunden, die bisher verschlossen waren. Das beinhaltet z.B. die 8.000 kaufenden Kunden der DPI Gruppe und auch die Möglichkeit, aufgrund der Digitaldrucktechnik der DPI, größere Auflagen zu produzieren. Durch die Erweiterung der Produktpaletten und des Absatzmarktes werden beide Firmen gestärkt.

Die Hintergründe bei druck.at

Die Onlinedruckerei, die im September ihren Namen von digitaldruck.at auf druck.at geändert hat, legte in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum hin. Dieses Jahr strebt das niederösterreichische Unternehmen einen Netto-Jahresumsatz von EUR 30 Mio. an. "Mit einem strategischen Partner ist es um einiges einfacher weiterzuwachsen und die Position am Markt zu sichern", so Peter Kolb, Geschäftsführer von druck.at. "In den fast ein Jahr dauernden Gesprächen mit der DPI-Holding hat sich für uns eine sehr interessante strategische Perspektive gezeigt. Die Gesprächsbasis mit der DPI-Holding ist zudem sehr gut und professionell. Wir gehen deshalb sehr positiv und mit Zuversicht an die Zusammenarbeit heran."

Die Sicht der DPI Holding

Die Wurzeln der DPI Gruppe liegen in der Produktion von Geschäftsdrucksorten. Darauf aufbauend hat das Unternehmen zu Beginn der 1990er-Jahre den Pfad des reinen Produzenten verlassen und die Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette "Druck und Kommunikation" entwickelt. Martin Kroiss, Geschäftsführer der DPI Holding erzählt: "Wir sind stolz darauf, dass wir seit der Gründung immer, auch im Jahr der Wirtschaftskrise 2008, operativ positive Ergebnisse im siebenstelligen Bereich erwirtschaften konnten." Zum Zusammenschluss mit druck.at meint er: "Das Interesse an druck.at war anfänglich vorsichtiger, strategischer Natur. Im Laufe der Gespräche haben beide Seiten erkannt, welch großes Potenzial gemeinsam gehoben werden kann. Noch viel wichtiger war aber der offene vertrauensvolle Umgang der handelnden Personen miteinander. Das ist aus meiner Sicht der bedeutsamste Baustein für ein erfolgreiches Miteinander."

Der Blickwinkel von außen

Die Austro Holding von Dr. Erhard Grossnig hat die Transaktion mitbegleitet. Dr. Siegfried Mörz, Geschäftsführer der Austro Holding, meint dazu: "Es freut uns, das Zustandekommen der Partnerschaft ein wenig begleitet zu haben. Wir glauben, dass das gemeinsame Zusammenwirken beiden Unternehmen erleichtern wird, zukünftigen Herausforderungen zu begegnen und auf die sich schnell ändernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen offensiv zu reagieren."

Die Vereinbarung

Das hohe Maß an Übereinstimmung der Sichten auf das Geschäft und die gemeinsamen Wachstumsmöglichkeiten haben zu einem raschen und erfolgreichen Abschluss geführt. Der positive Bescheid der Wettbewerbsbehörde, in einem Markt der EUR 2 Mrd. groß ist, wurde im Oktober erteilt.

Die nächsten Schritte

Zurzeit überlegen sich Teams aus beiden Unternehmen, welche weiteren Synergien sich aus der Beteiligung noch ergeben könnten. Vorstellbar wäre beispielsweise eine Internetplattform für die Gestaltung, Produktion und Abwicklung von einfachen Mailings.

