Internet-Newsletter zur Kundenbindung und Akquise / Praxisseminar mit Claus Hesseling in Hamburg

E-Newsletter gehören zu den effizientesten Werbeformen des E-Mail-Marketings. Neben der Möglichkeit, gezielt auf die Bedürfnisse seiner Kunden einzugehen, sind sie ein wichtiges Instrument, um Kunden zu gewinnen und zu binden. Wer mit einem eigenen E-Newsletter zusätzlichen Umsatz generieren und sich so von seinen Wettbewerbern abgrenzen möchte, ist im eintägigen Media Workshop am 11. Dezember 2013 in der Hamburger HafenCity genau richtig.

"Newsletter in der Online-Kommunikation - Konzeption und Text" Nächster Termin: 11. Dezember 2013 in Hamburg

Entspricht der Kunden-Newsletter den aktuellen Standards im Newsletter-Publishing? Sind Website und Newsletter vernetzt? Was sind die juristischen Grundlagen eines E-Newsletters? Antworten darauf gibt's im Media Workshop von Referent Claus Hesseling. Er zeigt den Teilnehmern, welche speziellen Anforderungen an Gestaltung, Aufbau und Inhalt ein Internet-Newsletter erfüllen sollte und wie man dessen Erfolg messen kann. Die Teilnehmer üben, knackige Teaser und Überschriften zu verfassen, die ihre Leser unterhalten, und lernen alles über die Do's and Dont's bei der Erstellung und dem Versand eines Newsletters.

Claus Hesseling (Jahrgang 1979) arbeitet als freier Journalist und TV-Autor für verschiedene öffentlich-rechtliche Sender, vor allem für den WDR und NDR. Seit 2004 entwickelt und leitet er Seminare und Trainings für Universitäten, Journalistenschulen und internationale Bildungsträger zu journalistischen Themen mit dem Schwerpunkt Onlinejournalismus.

Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 60 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 13.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

