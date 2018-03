NEUE WIENER WERKSTÄTTE eröffnet NEUEN ONLINESHOP

Pöllau (OTS) - Der Möbelhersteller Neue Wiener Werkstätte eröffnete seinen ersten Onlineshop www.nww-design.com. Darin finden Design-Liebhaber ausgewählte Einrichtungsgegenstände wie Möbel, Polstermöbel und Accessoires.

Die Designerstücke werden in einer völlig neuen Darstellungsweise präsentiert: In Homestories ausgewählter Designer und Design-Freunde kann man sich seine Lieblingsstücke in einer persönlichen Wohn-Atmosphäre ansehen und verschiedenste Produkte austauschen und konfigurieren. Ein neues Konzept, dass mit der innovativen Web-Agentur well-LINKED aus Graz und dem Fotograf Stefan Leitner entwickelt wurde.

Die Produkte auf www.nww-design.com werden individuell auf Bestellung gefertigt und spiegeln somit den Manufaktur-Charakter des Traditionsunternehmens wider. "Der Weg ins Internet ist für uns ein absolut notwendiger Schritt - der Kunde sucht heute auch online und möchte umfassend serviciert werden. Gemeinsam mit unseren Partnern zählen wir uns in unserer Branche zu den Vorreitern einer gelebten Multi-Channel-Strategie.", so Geschäftsführer Stefan Polzhofer.

Neue Wiener Werkstätte - Corporate Information

Die KAPO Möbelwerkstätten GmbH mit Sitz im oststeirischen Pöllau ist seit 1927 auf die Herstellung hochwertiger Produkte für den Einrichtungsbereich spezialisiert. Unter der Marke Neue Wiener Werkstätte werden Möbel, Polstermöbel und Wohnaccessoires produziert und über den exklusiven Fachhandel vertrieben. Die KAPO Möbelwerkstätten GmbH ist Teil der KAPO Gruppe, die heute bei einem Jahresumsatz von rund 26,1 Millionen Euro insgesamt 250 Mitarbeiter beschäftigt. www.kapo.co.at, www.nww.at, www.nww-design.com

