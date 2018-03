"Bewusst gesund": Eisenmangel - weit verbreitet, oft unterschätzt

Außerdem am 16. November: Tipps gegen Clusterkopfschmerzen

Samstag, dem 16. November 2013

Eisenmangel - weit verbreitet, vielfach unterschätzt

Müdigkeit, depressive Verstimmungen, Kopfschmerzen, Konzentrations-und Schlafstörungen - das sind nur einige der vielfältigen Symptome, die ein Eisenmangel hervorrufen kann. Dabei handelt es sich um die weltweit häufigste Mangelerkrankung. Eisen ist das wichtigste Schwermetall im menschlichen Körper und für viele chemische Reaktionen verantwortlich. Eine der Wesentlichsten ist der Sauerstofftransport aus den Lungen ins Gewebe. Liegt ein Mangel dieses essenziellen Elements vor, ist Blutarmut die unausweichliche Folge, was wiederum zu einer Störung der Blutneubildung führt. Da die Krankheitszeichen eher unspezifisch sind, wird die Ursache oft nicht oder erst spät erkannt. Frauen sind viermal so oft davon betroffen wie Männer, da sie durch die Menstruation regelmäßig Eisen aus dem Organismus verlieren. Während einige Frauen den Eisenmangel gar nicht bemerken, gibt es andere, die dadurch in ihrem täglichen Leben sehr beeinträchtigt sind. Die Wienerin Aglaia Kotal war eine davon. Nachdem ihr viele Jahre lang weder eine eisenreiche Ernährung noch spezielle Kräuter- und Tablettenkuren helfen konnten, bekam sie eine intravenöse Eisentherapie. Seitdem hat sich ihr Leben vollkommen verändert und heute weiß sie, wie man sich als gesunde junge Frau fühlt. Den Beitrag gestaltete Nadine Friedrich.

Lachyoga - Lachen ist die beste Medizin

In Österreich leidet rund eine Viertelmillion Menschen regelmäßig an einer Herbst-Winter-Depression. Das ist das Ergebnis einer Studie an der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Universität Wien. Eine der Ursachen dafür ist ein Mangel an Licht. Die Ärztinnen und Ärzte empfehlen daher trotz trüben Wetters Spaziergänge im Freien und eine Lichttherapie. Eine weitere Möglichkeit ist auch "Lachyoga" - eine Kombination aus herzhaftem Lachen und Yogaübungen. "Bewusst gesund" hat sich einen Lachyoga-Kurs angesehen. Ein Beitrag von Steffi Hawlik.

Kraftbündel - wie Mitochondrien das Immunsystem steuern

Der menschliche Organismus besteht aus zehn Billionen Zellen, die alle Spezialisten im Universum Mensch sind. Sie sind lebensnotwendig für den richtigen Aufbau und das Zusammenspiel von Organen, Muskeln und Knochen, aber auch, um Sauerstoff durch den Blutkreislauf zu transportieren und die Atmung aufrechtzuerhalten. Dafür benötigen diese Zellen aber auch Energie. Diese wird in Zellkraftwerken, den Mitochondrien, produziert und über einen eigenen Botendienst exakt dorthin geliefert, wo sie gebraucht wird. Nur wenn das funktioniert, können wir uns bewegen, atmen, jede erdenkliche Körperfunktion ausführen. Nun hat der österreichische Wissenschafter Prof. Wolfgang Junger, Grundlagenforscher an der Harvard Universität in Boston, bahnbrechende Erkenntnisse über die Wirkungsweise der Zellkraftwerke und ihre Auswirkungen auf das Immunsystem gewonnen. Erkenntnisse, die vor allem bei der Behandlung schwerer Erkrankungen wie Schock oder Sepsis eine entscheidende Rolle spielen dürften. Kann Multiorganversagen, die häufigste Folge einer Sepsis, in Zukunft verhindert werden? Und kann dieses neue Wissen auch bei anderen Erkrankungen hilfreich genutzt werden? Karin Fürhapper berichtet.

"Bewusst gesund"-Tipp zum Thema Clusterkopfschmerzen

Es gibt kaum jemanden, der von Kopfschmerzen verschont bleibt. Die häufigsten Formen sind Spannungskopfschmerzen und Migräne. Eine eher seltene Form, aber dafür besonders schmerzhaft sind Clusterkopfschmerzen. Tipps zur Behandlung gibt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

