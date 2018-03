VP-Juraczka: Mobilitätsagentur ersatzlos streichen!

Wien (OTS) - "Eine Ablöse des Wiener Radbeauftragten, wie in den Medien kolportiert, ist angesichts der mageren Bilanz, den nebulosen Studien und in Zeiten der Spargesinnung durchaus sinnvoll", so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Manfred Juraczka in Reaktion auf die Berichterstattung in der Tageszeitung " Österreich".

"Die Mobilitätsagentur, unter deren Dach der Radbeauftragte aber auch die bemerkenswert umtriebige Fußgängerbeauftragte werken, hat sich in der Vergangenheit wahrlich nicht als Aktivposten in der Wiener Verkehrspolitik hervorgetan, sondern ist zu einem reinen grünen PR-und Versorgungsvehikel und einer Geldvernichtungsmaschinerie verkommen. Wenn beispielsweise um teures Steuergeld eine Studie in Auftrag gegeben wird, die dem fassungslosen Bürger erklärt, dass der Grund für geringere Radlerzahlen im Winter doch tatsächlich die Kälte (sic!) sei, stellt sich selbst für gutmeinende Beobachter die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieser Institution. Auch die eigenwillige Interpretation angeblicher Nutzerzahlen der Wiener Radinfrastruktur hinterlässt nur ein fassungsloses Kopfschütteln. So fährt nämlich laut Blums aktueller Aussagen auf dem Wiener Radwegenetz (2763km) alle 270cm ein Radfahrer. Ergebnisse die durchaus zum Schmunzeln Anlass geben könnten, würde nicht der Wiener Steuerzahler derartige Spielereien mit jährlich 9 Mio Euro subventionieren", so Juraczka weiter.

"Eine logische Konsequenz wäre es, wenn man die Mobilitätsagentur einsparen würde um die massive Beauftragtenflut in Wien einzudämmen und dem Steuerzahler weitere unnötige Kosten zu ersparen", so Juraczka abschließend.

