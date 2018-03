Fuzzman, Velojet und A.G. Trio gratulieren: GLOBAL 2000 feiert Geburtstag

"Macht weiter so, denn jemand muss das machen, sonst ist bald alles hin."

Wien (OTS) - Diesen Freitag feiert die österreichische Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 31. Geburtstag - wie schon in den letzten Jahren mit einem großen Fest im Wiener WUK. Unterstützt wird GLOBAL 2000 dabei dieses Jahr unter anderem von Fuzzman, Velojet, A.G. Trio, ASS40 und den Groovebumps. Billie Jean (35 Grad), Itzon (Zero Gravity) und Sissy&Sassy werden das Foyer bespielen, Visuals by Hand mit Auge.

Einige der Künstler haben bereits vorab ihre Geburtstagsgratulationen an GLOBAL 2000 geschickt. So meint Fuzzman: "Ihr lieben Leute von GLOBAL 2000, ich gratuliere euch zum Geburtstag und freu mich schon aufs Feiern! Macht weiter so, denn jemand muss das machen, sonst ist bald alles hin." Auch Velojet betont die Freude über den kommenden Auftritt, denn: "Die Arbeit von GLOBAL 2000 in unserer Gesellschaft ist unerlässlich!"

Das Geburtstagsfest steht dieses Jahr ganz im Zeichen der Ölpest im Nigerdelta. Shell muss endlich Verantwortung übernehmen und das Nigerdelta sanieren, damit Millionen Menschen ihre Lebensgrundlage zurückbekommen. Der Reinerlös des Festes fließt in die Klage, die von vier nigerianischen Bauern und Friends of the Earth Nigeria und Friends of the Earth Niederlande gegen Shell International und Shell Nigeria vor einem niederländischen Gericht ausgefochten wird.

Dass es nicht nur eine einfache Party ist, sondern einen solch ernsten Hintergrund hat, freut auch A.G. Trio: "In unserer leistungs-und gewinnorientierten Gesellschaft bleibt die Verantwortung gegenüber Umwelt und Mitmenschen oft auf der Strecke. Wir brauchen GLOBAL 2000 um Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft an diese Verantwortung zu erinnern und aktives Handeln einzufordern. Happy Birthday GLOBAL 2000, gut dass es euch gibt!"

GLOBAL 2000 bedankt sich bei allen bisherigen GratulantInnen!

Datum: 15. November 2013, Einlass ab 19:00Uhr, Start um 19:30 Uhr

Location: WUK, Währinger Straße 59, 1090 Wien

VVK: 15 Euro (WUK Shop, Wienxtra Jugendinfo)

AK: 17 Euro

Link zu Fotos des letztjährigen Fests:

http://www.flickr.com/photos/global2000/sets/72157632032284470/

Das GLOBAL 2000 Geburtstagsfest wird unterstützt von der Stadt Wien, Vöslauer, Wombats und Tonis Freilandeier

