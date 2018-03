HYPO NOE feiert 125 Jahre Jubiläum in neuer Konzernzentrale

Wien (OTS) - HYPO NOE Generaldirektor Peter Harold eröffnete am 12. November gemeinsam mit Landeshauptmann Stellvertreter Wolfgang Sobotka den traditionellen "Blau-Gelben Landesabend", der heuer ganz im Zeichen des 125 Jahre Jubiläums der HYPO NOE Gruppe stand. Im HYPO Panoramasaal der neuen Konzernzentrale in St. Pölten betonte Harold:

"Wir möchten uns auf diesem Weg bei Ihnen, geschätzte Kunden und Partner, für die gute Zusammenarbeit und Ihr Vertrauen bedanken, denn Tradition bedeutet auch eine besondere Verantwortung gegenüber unseren Kunden und Mitarbeitern, die uns über viele Jahre die Treue gehalten haben. Unsere oberste Prämisse ist Ihre Zufriedenheit - und das seit 125 Jahren. Wir hoffen, Ihnen auch in Zukunft als starker und sicherer Partner zur Seite stehen zu dürfen", bedankte sich Peter Harold bei den rund 200 hochrangigen Gästen aus Wirtschaft und Politik. Zum feierlichen Anlass führte die österreichische Schauspielerin Brigitte Kren als Erzählerin durch den eigens produzierten Jubiläumsfilm der Bank sowie durch den Abend. Vorgestellt wurde auch das druckfrische Buch "125 Jahre Hypo Niederösterreich" mit den beiden Historiker-Autoren von Rubicom, untermalt von einer Balletteinlage des internationalen Europaballetts St. Pölten.

Rückfragen & Kontakt:

HYPO NOE Gruppe Bank AG

Mag. Markus Nepf, Konzernsprecher

Tel. 0590910-1053,

Email: markus.nepf @ hyponoe.at



HYPO NOE Gruppe Bank AG

Mag. Elisabeth Dock, stv. Konzernsprecherin

Tel. +43 (0)5 90 910-1235

Mail: elisabeth.dock @ hyponoe.at