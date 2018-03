Ausschreibung für Staatspreis "Ars docendi" an Fachhochschulen und Privatuniversitäten startet

Staatspreis für exzellente Lehre - gemeinsame Initiative des BMWF, der Fachhochschulkonferenz, der Privatuniversitätenkonferenz und der ÖH

Wien (OTS) - Die Ende August angekündigte Ausweitung des heuer erstmals verliehenen "Ars docendi - Staatspreis für exzellente Lehre an den öffentlichen Universitäten Österreichs" auf Fachhochschulen und Privatuniversitäten hat in den vergangenen Wochen konkret Gestalt angenommen. Das Wissenschafts- und Forschungsministerium (BMWF), die Fachhochschulkonferenz, die Privatuniversitätenkonferenz und die Hochschüler/innenschaft haben die Rahmenbedingungen ausgearbeitet, so dass nun die Ausschreibung startet. "Exzellente Lehre ist gerade auch an Fachhochschulen und Privatuniversitäten von hohem Wert", begründet Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle die gemeinsame Initiative. Der vom Wissenschafts- und Forschungsministerium initiierte und finanzierte Lehre-Preis soll künftig jährlich abwechselnd an Universitäten bzw. Fachhochschulen und Privatuniversitäten ausgeschrieben werden. Lehrende an Fachhochschulen und Privatuniversitäten können bis 10. Jänner 2014 nominiert werden, die Verleihung ist für Ende Mai 2014 geplant.

"Lehrende der Fachhochschulen in Österreich erarbeiten mit ihren Studierenden Fähigkeiten, um Aufgabenstellungen aus der beruflichen Praxis mit wissenschaftlicher Methodik zu bearbeiten. Exzellente Lehre und großes Engagement unserer Lehrenden ist dabei von zentraler Bedeutung", so Rektor (FH) Dr. Fritz Schmöllebeck, Vizepräsident der Fachhochschul-Konferenz. "Die Fachhochschulen begrüßen die Ausweitung des 'Ars docendi' auf Fachhochschulen und Privatuniversitäten. Wir sind überzeugt, dass diese besondere Würdigung des Engagements unserer Mitarbeiter/innen dazu beiträgt, die hohe Qualität unserer hochschulischen Lehre zu sichern", betont Schmöllebeck.

"Die Leistungen von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden meist an den Veröffentlichungen und der Höhe der eingeworbenen Drittmittel gemessen. Die Qualität der Lehre wird im Allgemeinen in der Beurteilung der akademischen Leistungen zu wenig geschätzt. Mit dem 'Ars docendi' wird Innovation und Exzellenz in der Lehre ausgezeichnet und die Bedeutung dieses Tätigkeitsbereichs wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hervorgehoben. Es freut mich sehr, dass der 'Ars docendi' erstmals auch für Lehre an österreichischen Privatuniversitäten vergeben wird", sagt Rektor Dr. Karl Wöber, Vorsitzender der Privatuniversitätenkonferenz.

Die ÖH freut sich über die Verleihung des Preises außerhalb der Tore der Universitäten. "Qualitätsvolle Lehre muss auch an Fachhochschulen und Privatuniversitäten von höchster Priorität sein", analysiert Florian Kraushofer vom Vorsitzteam. "Der Preis legt außerdem einen guten Grundstein, um weitere Schritte zur Verbesserung der Lehre an den Hochschulen zu setzen", so Kraushofer weiters.

Zu Nominierungen und Vorschlägen von Auszuzeichnenden werden Studierendenvertreter/innen und Rektor/innen bzw. Geschäftsführer/innen eingeladen. Sie können Lehrende nominieren, die hauptberuflich an der Einrichtung tätig sind. Ebenso können sie externe Lehrende vorschlagen, die eine kontinuierliche Lehrtätigkeit in den vergangenen drei Studienjahren vorzuweisen haben.

Der Preis wird in fünf Fachkategorien vergeben und ist - wie auch der Staatspreis für Lehrende an den Universitäten - mit jeweils 5.000 Euro dotiert:

- MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik/Ingenieurwissenschaften)

- Medizin und Gesundheitswissenschaften

- Wirtschaft und Recht

- GSK (Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften)

- Kunst, Musik und Gestaltung

Zusätzlich zu den einzelnen Fachkategorien wird die Umsetzung

- eines besonders innovativen Lehrkonzepts am Beginn des Studiums unter Berücksichtigung verschiedener Bildungsbiographien und/oder des kulturellen Hintergrunds und

- eines besonders innovativen kompetenzorientierten Prüfungskonzepts ausgezeichnet. Diese Konzepte sind an keine Fachkategorie gebunden und sind ebenfalls jeweils mit 5.000 Euro dotiert.

Einsendeschluss an die verantwortliche Fachabteilung im Ministerium (gerhard.pfeisinger @ bmwf.gv.at; heinrich.badura @ bmwf.gv.at) ist der 10. Jänner 2014. Die Nominierungen und Vorschläge werden von einer hochkarätig besetzten Jury, die aus internationalen und nationalen Fachleuten besteht, beurteilt werden.

Bei der Ausarbeitung der Nominierung soll darauf geachtet werden, dass folgende Kriterien erfüllt werden:

- Innovative Hochschuldidaktik

- Interdisziplinarität und durch Forschung bzw. die Entwicklung und Erschließung der Künste geleitete Lehre

- Kompetenzorientierung

- Studierendenzentrierung

- Besonderes Engagement in der Lehre

Auf die Einbeziehung von Geschlechter- und Diversitätsaspekten ist ebenso Wert zu legen wie auch die Grundprinzipien des Lebensbegleitenden Lernens im Sinne einer kontinuierlichen Kompetenzentwicklung und Lernergebnisorientierung.

