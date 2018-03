"Eco" am 14. November über Budgetnöte und Pflegekrise

Budgetnöte - so leiden jetzt die Steuerzahler

Vor der Wahl wurden vollmundig süße Steuerzuckerl angekündigt -jetzt, nach der Wahl, kommt die bittere Erkenntnis: Im Haushalt des Bundes fehlen für die nächste Budgetperiode 30 bis 40 Milliarden Euro. Das klaffende Budgetloch bedeutet vor allem, dass viele politische Versprechungen nicht eingehalten werden und sogar neue Belastungen notwendig werden könnten. "Eco" zeigt auf, was einzelne Maßnahmen, wie etwa eine Steuerreform, kosten. Und wie Steuerzahler/innen und Empfänger/innen von Staatsgeldern durch den finanziellen Engpass des Bundes leiden könnten - bei Pensionen, am Arbeitsmarkt, bei den Steuerbelastungen. Bettina Fink und Beate Haselmayer berichten.

Pflegekrise - guter Rat ist teuer

Bei den Parteienverhandlungen um eine neue Regierung wird hinter verschlossenen Türen auch sehr heftig über eine Verbesserung bei der Pflege diskutiert. Doch selbst wenn der Wille für Reformen da ist, muss erst noch das Geld für deren Finanzierung bereitgestellt werden. Die Herausforderungen sind enorm. Der Anteil der über 75-Jährigen wächst ständig, es werden mehr Pfleger/innen und Einrichtungen gebraucht und die Kosten für die öffentliche Hand nehmen erheblich zu. Dazu kommt zudem die höchst unbefriedigende Situation, dass in Österreich die Eigenleistungen der zu Pflegenden oder der Kinder von Bundesland zu Bundesland höchst unterschiedlich sind. Ein Beitrag von Christina Kronaus.

