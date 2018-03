"Am Schauplatz Gericht" am 14. November: "Streithähne"

Wien (OTS) - In "Am Schauplatz Gericht" geht es am Donnerstag, dem 14. November 2013, um 21.10 Uhr in ORF 2 um Menschen, die einander früher sehr nahestanden, sich jetzt aber überhaupt nicht mehr ausstehen können. Um Nachbarn, die einander unflätig beschimpfen, anspucken und ins Gesicht schlagen. Und alles nur wegen ein paar zu laut krähender Hähne. Und um eine tragische Vater-Sohn-Beziehung im bäuerlichen Umfeld, bei der die Lebenspläne beider schonungslos zu Bruch gehen. Alt und Jung decken sich jetzt wechselseitig mit Klagen ein. Maria Zweckmayr und Ludwig Gantner berichten von Streitigkeiten, die wirklich unter die Haut gehen.

Herr und Frau T. aus Berndorf können nicht mehr ruhig schlafen, seit ihr Nachbar S. Hühner züchtet. Die beiden Hähne mögen einander nicht besonders und verursachen schon vor Sonnenaufgang unerträglichen Lärm. Das Verhältnis der Nachbarn zueinander ist auch nicht besser:

Drohungen und Beleidigungen sind an der Tagesordnung. Man beobachtet einander dabei genau und hält alles auf Video fest. Deshalb muss sich Herr S. jetzt wegen Körperverletzung und Nötigung vor dem Strafgericht Wiener Neustadt verantworten. Hat er an einer Tankstelle dem im Auto sitzenden Herrn T. ins Gesicht geschlagen? Oder wurde er selbst, wie er aussagt, am "Krawattl" gepackt?

Beim nächsten Fall geht die Bruchlinie direkt durch eine Weinbauernfamilie aus Traismauer. Der Sohn hatte fix damit gerechnet, dass er das Weingut erbt und im Vertrauen darauf viel Zeit und Geld in den Hof investiert. Doch sein Vater hat es sich nun anders überlegt und denkt nicht mehr daran, das Weingut dem Sohn zu geben. Die beiden reden jetzt kaum mehr miteinander - außer bei Gericht: Der Vater will, dass der Sohn wegzieht. Er hat gegen ihn eine Räumungsklage und an die 20 Besitzstörungsklagen eingebracht. Dieser will jedoch nicht weichen und fordert vom Vater drei Millionen Euro für seine Investitionen am Hof.

Darüber hinaus berichtet "Am Schauplatz Gericht" über einen Fall, der eine völlig unerwartete Wendung genommen hat:

Der Anästhesiepfleger Siegfried P. kam in den frühen Morgenstunden des 7. Oktober 2010 auf dem Weg zur Arbeit bei einem Motorradunfall in Niederösterreich ums Leben. Offiziell hieß es, er sei durch seinen Fahrfehler gestürzt. Der Fall galt als erledigt. Seine Lebensgefährtin hat sich mit dieser Version nie abgefunden und sich u. a. an das Team um Peter Resetarits gewandt. Ihre These:

Polizisten, die unvorsichtig aus einem Feldweg herausgefahren sind, hätten den Unfall verursacht und dann vertuscht. Zwei Jahre nach dem ersten Bericht über den Fall Siegfried P. ist jetzt alles anders. Nach neuen Gutachten und einem Zivilgerichtsverfahren wurde festgestellt: Die Polizisten haben den Unfall verursacht, die Republik Österreich und eine Versicherung haften für den Schaden. Und jetzt interessiert sich der Staatsanwalt für das Verhalten der Polizei.

